Koh-Lanta, les 4 Terres : Joaquina maman, comment ses fils l'ont aidée à réaliser son rêve

Le 15 juillet dernier, Non Stop People s'est rendu chez TF1 pour assister à la conférence de presse de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta", baptisée "les 4 Terres". L'occasion de visionner le tout premier épisode de cette édition un peu particulière. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, quatre équipes s'affrontent par régions : le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. En réunissant 24 candidats de différentes régions, la production a souhaité représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux, comme l'a indiqué Rémi Faure, directeur des programmes de flux chez TF1. À noter qu'une nouveauté attend les aventuriers, avec l'îlot de l'exil.

Mardi 11 août, TF1 a enfin annoncé la date de diffusion de cette toute nouvelle saison. Rendez-vous le 28 août prochain à 21h00 pour découvrir cette toute nouvelle aventure. Dans la foulée, ALP (Adventure Line Productions) a dévoilé les visages des 24 candidats au casting de cette édition. Lors de la conférence de presse, Julien Magne - directeur des programmes ALP (Adventure Line Productions) - a confié que le profil des aventuriers était "différent" des saisons précédentes. "Chacun vient avec ses motivations", continuait-il.

"L'aventure de ma vie"

Au casting de "Koh-Lanta, les 4 Terres" cette année, les téléspectateurs retrouveront Joaquina, aventurière de 38 ans. Gérante d'une boulangerie-pâtisserie dans le Beaujolais, elle est l'heureuse maman de trois garçons "qu'elle a eu très jeune", précise "Le Progrès" sur son site. Et ce sont ses fils qui l'ont inscrite à l'émission. "Koh-Lanta, j'en rêve depuis des années", a-t-elle dit à nos confrères.

Celle qui avoue "avoir mis sa vie entre parenthèses pendant un long moment" est déjà très présente sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo postée en fin de semaine dernière sur sa page Instagram, Joaquina s'est livrée sur son ressenti à quelques semaines du lancement de cette nouvelle édition. "Je suis tellement pressée que vous découvriez cette superbe aventure, l'aventure de ma vie. C'était important pour moi de vous remercier, de vous embrasser très, très fort. Mille mercis à tout le monde !" a-t-elle dit. Proche de ses enfants, elle a récemment partagé un cliché sur lequel elle prend la pose aux côtés d'un de ses fils, son "premier fan", a-t-elle précisé en légende. Pour rappel, Joaquina fait partie de l'équipe de l'Est aux côtés de Loïc, Hadja, Laurent, Alexandra et Bertrand-Kamal.

Par Clara P