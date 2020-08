Koh-Lanta, les 4 Terres : la raison de l'absence de Bretons au casting enfin dévoilée (Vidéo)

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui débarque ce vendredi 28 août sur TF1. Baptisée "Les 4 Terres", cette édition comporte quelques nouveautés. La première concerne la composition des équipes. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Au total, 24 candidats ont été sélectionnés pour intégrer le jeu. Leurs portraits ont été dévoilés. L'occasion de découvrir Brice, un animateur de radio de 22 ans qui s'est énormément préparé pour l'aventure. En effet, il a passé entre "deux et six heures" par jour à s'entraîner. Les téléspectateurs ont aussi pu voir Alexandra, une fan inconditionnelle de Wonder Woman. Maman de deux enfants, elle compte vaincre sa timidité en participant à l'émission.

Autre nouveauté : l'îlot de l'exil, un endroit où il n'y a rien, pas même de l'eau. À l'issue du jeu de confort, l'équipe perdante se rendra sur ce coin perdu où elle passera 24 heures. Des informations que Julien Magne - directeur des programmes ALP - a données lors de la conférence de presse organisée chez TF1 le 15 juillet dernier.

"On a dû ne pas avoir de bons Bretons"

À l'occasion du coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Jean-Marc Morandini a reçu Alexia Laroche-Joubert dans "Morandini Live" ce vendredi 28 août. L'occasion de revenir avec elle sur la polémique qui entoure le casting de l'émission. En effet, des fans du programme ont été surpris de voir qu'aucun Breton ne faisait partie de l'équipe de l'Ouest dans l'aventure.

Après Denis Brogniart, la PDG d'ALP (Adventure Line Productions) a réagi : "La bonne raison, c’est que je ne prends pas des gens en fonction de mauvais critères. Il s’avère qu’on a dû ne pas avoir de bons Bretons qui se sont présentés. J’ai toujours dit : 'Je ne fais pas une sélection en remplissant des cases, et même quand on parle de régions, je ne vais pas accepter des gens sous prétexte qu’ils ne sont pas bons et qu’ils sont Bretons'. En revanche, on a souvent eu des Bretons qui ont été très bien représentés dans 'Koh-Lanta'. La saison prochaine, inscrivez-vous !" a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV