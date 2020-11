Koh-Lanta - Les 4 Terres : Laurent menacé de décapitation, un homme condamné

Lundi 2 novembre, Laurent, professeur d’histoire-géographie et candidat de "Koh-Lanta - Les 4 Terres", a reçu des menaces de mort. Alors qu’il préparait une vidéo en hommage à Samuel Paty, enseignant décapité dans les Yvelines le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet pendant son cours, Laurent a découvert dans sa messagerie Facebook des messages glaçants. "J'étais dans mon bureau, raconte Laurent au "Parisien", et je m'apprêtais à faire une vidéo sur YouTube pour rendre hommage à Samuel Paty, quand une personne m'a contacté sur Instagram. Le message est tout de suite menaçant : ‘Salut grosse m…, tu ne réponds pas, tu sais ce qu'on fait aux profs?’ J'ai réalisé ma vidéo d'hommage, puis j'ai évoqué ces menaces sur Instagram". "Je vais te décapiter, c'est un truc de prof d'histoire", reçoit aussi le candidat de "Koh-Lanta - Les 4 Terres" éliminé lors de l’épisode diffusé vendredi 6 novembre 2020. Et ce n’est pas tout. L’individu menace aussi la fille de Laurent.

Prison ferme pour l’individu qui a menacé Laurent

Sous le choc, professeur d’histoire-géographie porte plainte. "Je n'ai jamais été menacé dans la vie de tous les jours, ni dans mon collège. Et sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais été menacé de décapitation", déplore-t-il. Le dossier est transmis à la direction régionale de la police judiciaire. Mardi 3 novembre 2020, l’individu est arrêté en fin d’après-midi. Il a justifié son acte : "Je trouvais qu'il avait été stupide d'aller vers Alix (NDLR : une autre candidate de Koh-Lanta)". Selon l’AFP, l’homme a été condamné jeudi 5 novembre à 18 mois de prison, dont 12 ferme, par le tribunal correctionnel de Versailles. Durant le procès, un expert psychiatre a estimé que l’individu était "immature et introverti" et souffrait "de troubles de l'humeur qui nécessitent un suivi médico-psychologique". En plus de sa condamnation, l’individu a interdiction de se rendre en Isère et de contacter Laurent.

Par Matilde A.