Koh-Lanta - Les 4 terres : Laurent, professeur d'histoire menacé de décapitation sur Instagram

Tous les vendredis, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta. De nombreux candidats sont venus sur l'île pour faire face à la survie et tester leurs limites. Et parmi eux, il y a Laurent. Candidat de la tribu Est au départ aux côtés de Bertrand-Kamal, Hajda, Loïc, Alexandra ou encore Joaquina, Laurent a ensuite fait partie de l'équipe jaune. Et pour l'instant, le professeur est bien embarqué dans l'émission.

Mais ce lundi 2 novembre, Laurent doit faire face à un terrible événement. L'aventurier de Koh-Lanta se préparait en fin d'après-midi a faire une vidéo pour rendre hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie décapité pour avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo en classe. Mais au moment de l'enregistrer, il est tombé sur un étrange message.

un individu rapidement arrêté

Laurent s'est confié sur le déroulement des faits au Parisien : "J'étais dans mon bureau, raconte Laurent et je m'apprêtais à faire une vidéo sur YouTube pour rendre hommage à Samuel Paty, quand une personne m'a contacté sur Instagram. Le message est tout de suite menaçant Salut grosse m…, tu ne réponds pas, tu sais ce qu'on fait aux profs? J'ai réalisé ma vidéo d'hommage, puis j'ai évoqué ces menaces sur Instagram."

Laurent essaie de faire des captures d'écran pour ensuite aller porter plainte, mais l'individu supprime son compte Facebook. Avant de partir, il lui dit : "Je vais te décapiter, c'est un truc de prof d'histoire", mais ce n'est pas tout, il menace également de s'en prendre à sa fille.

Laurent est sous le choc, jamais il n'a été menacé de la sorte : "Je n'ai jamais été menacé dans la vie de tous les jours, ni dans mon collège. Et sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais été menacé de décapitation."

Dès le lendemain, Laurent porte plainte. Le dossier est transmis à la direction régionale de la police judiciaire et évidemment, ils prennent cela au sérieux. L'individu est rapidement retrouvé grâce à son adresse IP. Il a été arrêté ce mardi en fin d'après-midi et a justifié son acte d'une manière on ne peut plus étrange : "Je trouvais qu'il avait été stupide d'aller vers Alix (NDLR : une autre candidate de Koh-Lanta)". Laurent lui aurait alors répondu "mentalité de merde" ce qu'il n'aurait pas du tout apprécié.

Par J.F.