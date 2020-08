Koh-Lanta, les 4 Terres : le clin d’œil de Claude avant le lancement de la saison

Qui succédera à Naoil, gagnante de la dernière édition ? Les fans de l’émission vont bientôt être comblés. La nouvelle saison baptisée "Koh-Lanta, les 4 Terres" débarque dès ce vendredi 28 août sur TF1. Et des nouveautés sont à prévoir. Ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s’affronteront lors des épreuves. Et elles représenteront chacune une région : le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Au total, 24 candidats débuteront le jeu d’aventure. Et ce n’est pas tout. Ils devront tout faire pour éviter l’îlot de l’exil, lieu sans ressource et sans eau. L’équipe arrivée dernière lors des épreuves de confort prendra la direction de cette île perdue dans les Fidji pour 24 heures. Peu de temps avant la diffusion du premier épisode, Claude Dartois s'est exprimé sur cette nouvelle saison.

"Nos têtes quand…"

S’il n’a pas remporté Koh-Lanta, Claude a marqué l’émission au cours de ses trois participations et 17 victoires. Coup de cœur du public lors de la dernière saison, le père de famille est très suivi sur les réseaux sociaux. Jeudi 27 août, il a d’ailleurs posté une photo avec d’anciens aventuriers sur Instagram. L'occasion pour lui de faire un clin tout en humeur pour cette nouvelle saison. "Nos têtes quand…demain soir Koh-Lanta revient et que l’on n'a pas été appelés !", écrit Claude en légende de la photo. Le cliché représente les cinq candidats de l'équipe rouge visiblement éprouvés après une épreuve. Les internautes découvrent Claude donc, mais également Jessica, Ahmad, Delphine et Charlotte. Beau joueur, Claude écrit ensuite : "Que cette nouvelle saison commence : place au spectacle !"

Par Valentine V.