Koh-Lanta, les 4 Terres : Loïc, un amoureux de la nature et des sensations fortes

Le 5 juin dernier, à l'issue d'une aventure palpitante entre candidats anonymes et héros, Naoil a été sacrée gagnante de "Koh-Lanta, l'île des héros". Moins de trois mois après son sacre, une nouvelle édition débarque à partir du 28 août sur TF1. Baptisée "Koh-Lanta, les 4 Terres", cette saison a une nouvelle fois été tournée aux Fidji. Mais contrairement aux précédents numéros, la mécanique du jeu a été chamboulée. En effet, pour la première fois dans l'histoire du jeu, 24 candidats ont été répartis en quatre équipes, avec six aventuriers dans chacune d'elle. De plus, une nouveauté baptisée "L'îlot de l'exil" ne devrait pas ménager les nerfs des candidats.

C'est donc une compétition entre régions qui attend les téléspectateurs. La production a souhaité représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux, comme l'a indiqué Remi Faure, directeur des programmes de flux chez TF1 lors de la conférence de presse organisée le 15 juillet dernier dans les locaux de TF1. Ainsi, les quatre équipes à s'affronter sont le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest.

Une aventure qu'il qualifie de "malade"

En début de semaine, TF1 a dévoilé les portraits des 24 aventuriers au casting de cette saison inédite de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Après avoir découvert Joaquina, une mère de famille de 38 ans, ou encore Alexandra, fan de Wonder Woman, un troisième candidat se dévoile sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Loïc, un jeune homme de 20 ans originaire du massif de la Chartreuse. Avec Joaquina, Alexandra, Bertrand-Kamal, Laurent et Hadja, il fait partie de l'équipe de l'Est représentée par la couleur verte.

Dans son portrait, Loïc est présenté comme un candidat simple, généreux et sans filtre. Sur ses réseaux sociaux, il partage de nombreuses photos et vidéos de son quotidien, notamment sur son amour pour la nature. Adepte de sensations fortes, le candidat a dévoilé des vidéos dans lesquelles il réalise d'impressionnantes acrobaties. Proche de ses amis, il l'est aussi de sa petite soeur, comme le montre un cliché posté en octobre 2018. Le 5 août dernier, Loïc s'est livré sur son ressenti à l'approche de la diffusion de cette nouvelle édition. "Vivre un rêve et une aventure de malade ! Et rencontrer de superbes personnes tout au long de ce voyage !" a-t-il posté sur sa page Instagram.

