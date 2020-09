Koh-Lanta, les 4 Terres - Lola : ce secret qu'elle a caché à ses coéquipiers

La nouvelle saison de "Koh-Lanta" a démarré le 28 août dernier sur TF1. Baptisée "Les 4 Terres", cette nouvelle édition comporte deux grosses nouveautés. La première concerne l'îlot de l'exil, un endroit perdu où l'équipe perdante à l'issue du jeu de confort se retrouve automatiquement. La deuxième porte sur la composition des équipes. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Au total, 24 candidats sont au casting. Et ces derniers défendent leur place par régions, avec le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest.

Avec la diffusion du tout premier épisode, les téléspectateurs ont déjà pu voir des candidats se démarquer des autres. Dans l'équipe du Nord, Adrien n'a pas hésité à monter une stratégie pour tenter de s'imposer sur le camp. Et il y est parvenu, se jouant de Marie-France, la première éliminée de cette nouvelle édition. Dans l'équipe de l'Ouest, les prouesses physiques de Dorian et Brice sur le jeu de confort ont impressionné leurs camarades d'aventure. Enfin, Alexandra - la Wonder Woman de l'Est - a vécu un début d'aventure difficile, tombant malade dès le premier jour.

"J'ai craqué..."

Lola a aussi fait parler d'elle dans "Koh-Lanta, les 4 Terres". En effet, son portrait n'a pas manqué de faire réagir les internautes, elle qui travaille en famille dans une baraque à frites à Berck-sur-Mer. Mercredi 2 septembre, la jeune femme a organisé un live Instagram avec son acolyte d'aventure, Angélique. Un échange avec sa communauté pendant lequel elle a fait quelques confidences.

Ainsi, elle a révélé avoir été malade au début de l'aventure. Une information qu'elle n'a pas souhaité ébruiter sur le camp. Elle a expliqué les raisons de ce silence. "Les premiers jours où j’étais carrément malade - même quand je buvais de l’eau - je vomissais. J’ai une image de moi où je suis dans la forêt... Je ne disais pas à mes coéquipiers que je vomissais parce que je ne voulais pas me faire éliminer. Je disais que j’allais aux toilettes, mais je vomissais tout le temps, tout le temps. Je me suis mise par terre, j’ai pleuré (…) J’ai craqué et je me suis dit : 'Hors de question que tu abandonnes' et au final, ça a été", a-t-elle dit.

Par Clara P