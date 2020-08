Koh-Lanta, les 4 Terres - Lola : son fessier fait sensation sur Instagram

Avec le succès de la dernière saison de "Koh-Lanta" à laquelle des candidats anonymes et cinq héros ont participé, TF1 a déjà annoncé le retour de l'émission pour une saison inédite. Et c'est le 28 août prochain que les téléspectateurs découvriront cette édition baptisée "Les 4 Terres" et qui comporte quelques nouveautés. Avec l'îlot de l'exil, les cartes du jeu risquent d'être redistribuées. En effet, l'équipe perdante à l'issue du jeu de confort passera 24 heures sur ce camp où il n'y a ni eau ni nourriture. Un désavantage pour l'équipe concernée qui arrivera affaiblie lors de l'épreuve d'immunité par rapport à ses adversaires.

Autre grande nouveauté : la composition de quatre équipes, une première dans l'histoire de "Koh-Lanta". Et c'est un spécial "régions" que les fidèles du programme suivront dès le 28 août prochain. En effet, les 24 candidats au casting ont été répartis dans différentes équipes selon leurs régions d'origine, à savoir le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Un choix que la production a fait pour représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux, comme l'a précisé Rémi Faure - directeur des programmes de TF1 - lors de la conférence de presse le 15 juillet dernier.

Une expérience "de fou"

En attendant le début de l'aventure, les aventuriers se dévoilent sur leurs réseaux sociaux respectifs. Après Joaquina, Alexandra, Loïc, Carole ou encore Adrien, c'est au tour de Lola de faire parler d'elle. À 23 ans, elle est étudiante en marketing. Pendant ses heures perdues, elle aide ses parents dans leur baraque à frites située à Berck. Dans l'aventure, elle compte bien ne pas se laisser faire. Le 5 août dernier, sur sa page Instagram, elle a posté un message pour officialiser sa participation à "Koh-Lanta". "Booon les gars ! Comme vous l'aurez deviné... J'AI PARTICIPÉ À KOH-LANTA. Je n'en reviens toujours pas. Quand j'y repense, c'est vraiment une expérience de fou", a-t-elle écrit.

Lola aime voyager. En 2017, elle a pris l'avion pour un roadtrip à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Un séjour qu'elle a partagé en photos sur Instagram (voir ci-dessous). Proche de sa famille, elle a partagé son bonheur lors de la naissance de son neveu en juillet 2019. La jeune femme a aussi fait sensation en partageant deux clichés sur lesquels elle affiche son parfait fessier. D'ailleurs, sa communauté n'a pas manqué de la complimenter. "Quel corps", a posté un internaute. "Une vraie sportive, magnifique corps. La plus belle de 'Koh-Lanta'", a poursuivi un autre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLA LABESSE (@lola_kohlanta) le 29 Mai 2020 à 12 :10 PDT 29 Mai 2020 à 12 :10 PDT

Par Clara P