Koh-Lanta les 4 Terres : Mathieu éliminé, Aubin explique son vote

Aubin a créé la surprise ce vendredi 18 septembre en sortant un collier d’immunité pour se sauver lors du conseil, et en éliminant au passage Mathieu. Et alors que ce dernier a fait part de son étonnement concernant la stratégie de son coéquipier, Aubin a tenu à justifier son choix sur Instagram : "J'avais déjà commencé à parler stratégie avec Ava à l'îlot de l'exil, bien avant qu'on perde l'immunité. On était les deux maillons d'en bas avec Ava et je lui avais proposé une alliance avec Sébastien pour évincer un maillon fort. Ava était plus penchée vers Alix et moi j'étais plus sur Mathieu. Alix me propose de chercher un collier avec moi. On part ensemble dans la forêt. Alix me prévient que je suis en danger au conseil du soir. Je trouve son geste, de venir me dire tout ça, vachement honorable. Donc je lui propose une alliance avec Mathieu. Alix a proposé cette Alix à Mathieu, Mathieu l'a totalement refusé. Il n'était pas ouvert du tout à ça. Il voulait rester dans sa stratégie de m'éliminer".

"S’il avait accepté mon alliance…"

Aubin a confié qu’il ne souhaitait pas voter contre les autres : "Toute la journée, j'ai vu une Alix, j'ai vu une Ava, j'ai vu un Sébastien se battre pour leur aventure, en cherchant dans la forêt. Ils cherchaient le collier et je ne me foutais pas de leur gueule, je me disais ces mecs-là, ils ont envie de rester. A côté de ça, je voyais un Mathieu qui était beaucoup plus passif. Il est resté sur son camp, il faisait sa petite nasse. Il s'inquiétait pas trop. La place, elle était acquise. Ca, ça m'a pas plu. De voir les autres dans la merde et Mathieu un peu plus tranquille, cette image-là ne m'a pas plu. Je vois un Seb pleurer pour son aventure et un Mathieu qui était un peu plus peace and love. C'est ce moment-là qui m'a fait décider de voter contre lui. C'était de voir un mec qui s'est battu toute la journée pour son aventure et à côté, un Mathieu qui était beaucoup plus serein... Pour moi, Koh-Lanta, quand on est fort physiquement, quand on est fort en survie, ce n'est pas un gage de sécurité. Si Mathieu avait cherché le collier, peut-être que j'aurais réfléchi autrement. S'il avait accepté mon alliance, peut-être qu'il serait encore dans l'aventure".

Par Alexia Felix