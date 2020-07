Koh-Lanta, les 4 Terres : nouveautés, casting... Les régions à l'honneur cette saison

Un peu plus d'un mois après la victoire de Naoil lors de la finale de "Koh-Lanta", Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert ont présenté la toute nouvelle saison lors d'une conférence de presse organisée chez TF1. Baptisée "Koh-Lanta, les 4 Terres", cette édition a été annoncée pour la rentrée prochaine. Et pour la première fois dans l'histoire du programme, quatre équipes s'affrontent par régions. Ainsi, les téléspectateurs découvriront l'équipe du Nord, du Sud, mais aussi celles de l'Est et l'Ouest. En réunissant 24 candidats de différentes régions, la production a voulu représenter la France "dans toute sa diversité", avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux, comme l'a indiqué Rémi Faure, directeur des programmes de flux chez TF1.

Si le tournage a été réalisé avant la crise du coronavirus aux Fidji, il a nécessité des moyens supplémentaires pour capter le parcours de ces quatre équipes. "Un véritable défi" pour la production, comme l'a indiqué Alexia Laroche-Joubert, productrice de l'émission. "Qui dit 4 équipes, dit 24 candidats. Il faut créer des épreuves pour 4 équipes, donc filmer quatre parcours. Il y a un exploit humain, technologique pour raconter cette histoire (...) C'est un enrichissement incroyable pour le téléspectateur en termes d'aventure et de rebondissement (...) Le choix a été fait de mettre 4 régions en avant, et vous allez voir, l'attachement des candidats à leurs régions est extrêmement fort et va se faire dès le début. Ils n'étaient pas au courant que nous allions jouer à quatre équipes et sur quatre régions".

24 heures sur un îlot perdu

Julien Magne, directeur des programmes ALP (Adventure Line Productions) en a dit plus sur LA nouveauté de cette nouvelle saison de "Koh-Lanta", à savoir l'îlot de l'exil. "À l'issue des jeux de confort, il y a deux équipes qui vont bénéficier de récompenses, mais la dernière équipe - celle qui terminera quatrième et dernière - sera privée de son campement et devra passer 24 heures sur un îlot perdu au milieu du Pacifique, minuscule, sur lequel il n'y a rien, rien à manger et rien à boire", a-t-il expliqué.

Cette nouveauté constitue une "grosse punition et une aiguille dans le pied pour l'épreuve d'immunité qui suit", a-t-il continué. Quant au casting, le profil des aventuriers est "différent" des saisons précédentes. "Chacun vient avec ses motivations", a indiqué Julien Magne. À noter que cette nouvelle saison sera marquée par davantage de survie.

Par Clara P