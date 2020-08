Koh-Lanta, les 4 Terres : pourquoi la composition des équipes ne plaît pas à tout le monde

Le 5 juin dernier, les téléspectateurs ont suivi la finale en direct de "Koh-Lanta, l'île des héros", saison à laquelle des candidats anonymes et cinq héros ont participé. Et c'est Naoil qui a été sacrée grande gagnante de cette édition qui a cartonné sur TF1. Moins de trois mois après la fin de la diffusion de l'émission, une nouvelle aventure débarque sur les écrans à partir du 28 août prochain. Et pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji, et ce par régions. Au total donc, 24 candidats sont au casting. Les téléspectateurs retrouveront six candidats par équipe, avec le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest.

Un choix que Rémi Faure - directeur des programmes de TF1 - a expliqué le 15 juillet dernier lors de la conférence de presse de l'émission. Ainsi, il a indiqué que la production a souhaité représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux.

Des internautes déçus

Si cette nouvelle saison de "Koh-Lanta" est très attendue par les fans du programme, certains ont exprimé leur déception quant à la composition des équipes. En effet, des internautes sur Twitter ont été surpris de voir qu'aucun Breton ne faisait partie de l'équipe de l'Ouest dans l'aventure. "Première équipe présentée 'l'Ouest' avec aucun Breton dans l'équipe super", a posté l'un d'entre eux. "Aucun Breton dans la tribu de l'Ouest de 'Koh-Lanta', REMBOURSÉ" a poursuivi un autre. Pour rappel, l'équipe de l'Ouest est composée de François (Pyrénées-Atlantiques), Diane (Pyrénées-Atlantiques), Jody (Charente-Maritime), Brice (Creuse), Dorian (Calvados) et Estelle (Seine-Maritime).

C'est donc le 28 août prochain que TF1 donne le coup d'envoi de cette nouvelle édition. Et les quatre équipes ne sont pas la seule nouveauté cette année. En effet, l'îlot de l'exil fait son apparition. "À l'issue des jeux de confort, il y a deux équipes qui vont bénéficier de récompenses, mais la dernière équipe - celle qui terminera quatrième et dernière - sera privée de son campement et devra passer 24 heures sur un îlot perdu au milieu du Pacifique, minuscule, sur lequel il n'y a rien, rien à manger et rien à boire", a indiqué Julien Magne - directeur des programmes ALP (Adventure Line Productions) - lors de la conférence de presse.

Donc là je viens d’apprendre que dans la prochaine saison de Koh-Lanta y’aura AUCUN breton dans l’équipe de l’Ouest de la France?? — (@VincentN429) August 17, 2020

Vasy koh lanta 1ere équipe présentée "l'ouest" avec aucun Breton dans l'équipe super — APerraud (@pierretbzz) August 13, 2020

Je rêve où il n' y a pas un seul Breton dans le prochain #kohlanta ? ... — Raton (@MekilekonRaton) August 12, 2020

Aucun breton dans la tribu de l'ouest de Koh Lanta

REMBOURSÉ — R I N E M A (@tamazbreizha) August 12, 2020

Par Clara P