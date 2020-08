Koh-Lanta, les 4 Terres : pourquoi les candidats se sont récemment retrouvés à Paris

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui démarre sur TF1 ce vendredi 28 août. Baptisée "Les 4 Terres", cette édition comporte des nouveautés. La première concerne la composition des équipes. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Ainsi, la production a permis à 24 candidats de réaliser leur rêve en participant au jeu d'aventure. Une autre nouveauté attend les aventuriers avec l'îlot de l'exil. L'équipe qui arrivera en dernière position à l'issue du jeu de confort se rendra pendant 24 heures sur ce bout de terre où il n'y a rien, pas même de l'eau. Un désavantage certain pour les candidats, l'épreuve d'immunité ayant lieu le lendemain.

Une fois la date de diffusion dévoilée par TF1, la chaîne a dévoilé les portraits du casting. Ainsi, les internautes ont pu faire connaissance avec Brice, un animateur radio de 22 ans, mais aussi avec Joaquina, une maman de 38 ans très proche de ses trois fils. Alexandra - candidate dans l'équipe de l'est - a partagé sur sa page Instagram sa passion pour Wonder Woman, son héroïne préférée. Enfin, Dorian est un adepte des voyages. Une activité qu'il affiche fièrement sur la Toile.

"Superbe soirée..."

Lundi 24 août, plusieurs candidats au casting de "Koh-Lanta, les 4 Terres" ont partagé des photos de leurs retrouvailles à Paris. Et c'est dans les locaux de TF1 qu'il se sont rendus pour assister à l'avant-première de cette nouvelle saison. En effet, ils ont pu visionner le tout premier épisode qui sera diffusé ce vendredi 28 août à partir de 21h05 sur TF1. Des retrouvailles qu'ils ont immortalisées sur les réseaux sociaux. Ainsi, l'équipe de l'Est s'est reformée au grand complet. Joaquina et Carole ont pris la pose aux côtés d'Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission.

Quant à Sébastien, il a dévoilé une photo qu'il a prise avec certains de ses coéquipiers. Puis tout le casting a posé pour une photo de groupe au côté de Denis Brogniart, l'emblématique animateur du jeu d'aventure. À noter que Bertrand-Kamal était absent pour cette avant-première. Il a cependant pu faire un petit coucou à ses camarades par FaceTime.

Par Clara P