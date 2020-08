Koh-Lanta, les 4 Terres : pourquoi Marie-France juge son élimination injustifiée (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Marie-France : Comme l'a dit Denis Brogniart quand il éteint mon flambeau : 'Marie-France repart vexée'. C'était vraiment le terme exact. Je n'étais pas fâchée, parce que je peux arriver à le comprendre, mais sur le moment, j'étais vexée. Les votes étaient faits. Ça se jouait entre Angélique et moi.

Non Stop People : Vous expliquez après coup que, pour vous, c'est une élimination qui n'est pas justifiée... Que vouliez-vous dire ?

Marie-France : J'ai compris pourquoi on m'a éliminée, pour la bonne et simple raison que quand j'ai vu l'équipe dans laquelle j'étais, je me suis dit : 'Il y a deux jeunes candidates qui ont le même âge, qui vont se rapprocher, logique'. Après, il restait trois hommes. Il faut savoir qu'on est en début d'aventure, il faut construire une cabane, faire du feu. Le petit côté que je ne comprends pas : premier jeu de confort, je reste quand même l'une des seules plus âgées à ne pas lâcher mon équipe. Carole a lâché, François a lâché, Estelle a lâché dans les autres équipes. Je trouve que mon jeu de confort était pas mal. Le jeu d'immunité, on ne le perd pas non plus à cause de moi. C'est Samuel qui merde à la fin. J'ai donné mon maximum.

Non Stop People : Vous avez un fort caractère. Est-ce que cet aspect-là n'a pas fait peur à vos coéquipiers pour la suite de l'aventure ?

Marie-France : Je ne sais pas. Je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi on dit dans le premier épisode : 'J'ai un fort caractère'. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe. Je ne me laisse pas faire, mais je ne cherche pas les embrouilles. Je suis ouverte aux discussions. Maintenant, il ne faut pas me chercher gratuitement. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis. Sur l'île, il ne s'est rien passé. Je n'ai pas eu de disputes avec personne, juste un peu moins d'affinités avec Angélique, tout simplement parce que dans les discussions, elle dit : 'Oui moi aussi, oui moi aussi' et c'est ça qui m'agaçait. Je n'aime pas trop les gens comme ça. Mais c'est sa personnalité à elle et je la respecte.

Non Stop People : Pourquoi avoir dévoilé la stratégie d'Adrien en plein conseil ?

Marie-France : Dans mon portrait, je dis que je suis quelqu'un de cash, j'essaie en théorie de ne pas blesser les gens. J'ai face à moi Denis Brogniart qui me pose une question. Par respect, par politesse, je me dois de répondre à sa question. Je ne suis pas quelqu'un qui ment dans la vie. Il demande s'il y a eu des stratégies, oui il y en a eu. Je donne les arguments et je dis ce que je pense. Je ne voulais pas repartir de là en me disant : 'J'aurais dû dire ça'. Je suis partie vexée, mais en ayant dit ce que j'avais à dire donc pour moi, c'était quelque chose de super important.

"J'ai revu Angélique..."

Non Stop People : Vous êtes-vous sentie manipulée par Adrien ?

Marie-France : Non, pas du tout. Je ne savais pas comment était Adrien parce que je ne le connaissais pas. Il a sa place à 'Koh-Lanta'. Son truc à lui, c'est la stratégie. Respect ! Il faut oser y aller en étant stratège. Puis il assume très, très bien. Il a fait son jeu. Je suis partie, il a bien fait.

Non Stop People : Quels sont vos rapports avec Angélique aujourd'hui ?

Marie-France : On s'est revues deux fois à l'extérieur du jeu. On en rigole maintenant. Et quand on a regardé l'épisode lundi dernier chez TF1, on était morte de rire toutes les deux. On ne savait pas trop à quoi s'attendre parce qu'il s'est quand même écoulé pas mal de semaines. On en a rigolé.

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous dans cette équipe ?

Marie-France : Ce n'est pas que je me sentais mal, mais je ne me sentais pas spécialement bien. J'ai compris tout de suite que dès qu'on perdrait une épreuve d'immunité, ça serait pour moi. J'avais des gens à côté de moi super, mais je savais dès le début que mes jours étaient comptés. Je savais que j'allais devoir ramer un peu pour avancer.

Non Stop People : Cette nouveauté spéciale régions, qu'en avez-vous pensé ?

Marie-France : J'ai trouvé que c'était génial, une idée fantastique. J'ai quitté le Nord de la France il y a trentaine d'années, je retourne voir ma famille régulièrement, mais je n'ai plus revu mes copains d'enfance. Et quand j'ai discuté pour la première fois avec Fabrice, il m'a dit qu'il venait de Maubeuge. C'est tout près de chez moi. J'avais l'impression d'avoir fait un bond en arrière, d'avoir retrouvé un pote d'école que j'avais perdu, alors que je ne le connaissais pas du tout. Le concept est merveilleux. Tous les aventuriers l'ont vécu comme moi, c'est leur terre, leur région.

Non Stop People : Est-ce que ça motive davantage ?

Marie-France : Ça a changé un peu la donne pour moi, parce que j'étais partie dans l'optique de faire cette aventure pour moi seule, pour ne pas me faire d'amis. Mais là, je me suis dit : 'Non allez, le Nord va nous regarder'. Ce n'était vraiment plus pour moi, c'était pour mon équipe et pour le Nord. Il y a un lien qui se crée.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette expérience ?

Marie-France : Pour le peu que j'y sois allée, je n'en retiens que du positif. Si je devais changer quelque chose, je ne changerais rien. J'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé une paix intérieure là-bas, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, j'avais vraiment la paix dans ma tête. Si c'est ça le lâcher-prise, on peut dire que je l'aurais connu une fois dans ma vie.

