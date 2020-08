Koh-Lanta, les 4 Terres : un premier conseil sous tension, Marie-France éliminée

Le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres" a été donné par TF1 ce vendredi 28 août. L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec les 24 candidats qui composent cette saison. Pour la première fois dans l'histoire du jeu, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui se sont affrontées aux Fidji. À l'issue du tout premier jeu de confort de la saison, les aventuriers de l'Ouest ont remporté un kit de pêche. Malheureusement, ceux de l'Est sont arrivés en dernière position. Ils ont été tout droit sur l'îlot de l'exil où ils ont passé 24 heures sans pouvoir ni manger ni boire. Hadja ne s'est pas gênée pour dire ce qu'elle pensait d'Alexandra, la Wonder Woman de la saison, la qualifiant de "boulet". "Elle est perchée", a-t-elle continué.

Malgré ce désavantage, les candidats de l'Est ont tout donné sur l'épreuve d'immunité. Et au terme de plusieurs minutes d'efforts, ils l'ont remportée. Pour l'équipe du Nord, les choses ont été plus compliquées. En arrivant dernier de cette épreuve "en relais", les aventuriers appartenant à cette région se sont retrouvés en danger.

Adrien déjà dans la stratégie

De retour sur le camp, Adrien a pris les choses en main. Souvenez-vous, dans son portrait, le jeune homme a confié qu'il comptait jouer avec la manipulation auprès de ses concurrents pour aller le plus loin possible. Ça n'a pas loupé. Après avoir tenté d'embrouiller les esprits de Lola et Angélique, il a usé de stratégie avec Marie-France. Finalement, ce qu'il a tenté de mettre en place s'est retourné contre lui lorsque Marie-France a balancé en plein conseil ses intentions. Dans la foulée, cette dernière a exprimé à Angélique ce qu'elle pensait d'elle, soulignant le fait qu'elle n'a "aucune affinité" avec elle.

Si les premières tensions sont apparues dans l'équipe du Nord, chacun des six aventuriers a voté contre le candidat de son choix. Et c'est finalement Marie-France qui a été désignée à la majorité. Elle est LA première candidate éliminée de cette nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres".

