Koh-Lanta, les 4 Terres : y a-t-il un contrôle des maillots de bain depuis le buzz d'Inès ?

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" très attendue par les téléspectateurs. Après plusieurs semaines d'attente, cette nouvelle édition débarque ce vendredi 28 août sur TF1. Et autant dire que des nouveautés sont au rendez-vous. Tout d'abord, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji, soit 24 candidats au total. Le 15 juillet dernier, lors de la conférence de presse organisée chez TF1, Rémi Faure - directeur des programmes de flux chez TF1 - a expliqué que la production a souhaité représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux.

Mais avant même le début de l'aventure, une polémique a éclaté sur le casting. En effet, des fans ont exprimé leur colère lorsqu'ils se sont aperçus qu'aucun Breton ne faisait partie de l'aventure. Invitée ce vendredi 28 août dans "Morandini Live" - l'émission présentée par Jean-Marc Morandini sur Cnews et Non Stop People - Alexia Laroche-Joubert a donné la raison de cette absence. "La bonne raison, c’est que je ne prends pas des gens en fonction de mauvais critères. Il s’avère qu’on a dû ne pas avoir de bons Bretons qui se sont présentés. J’ai toujours dit : 'Je ne fais pas une sélection en remplissant des cases, et même quand on parle de régions, je ne vais pas accepter des gens sous prétexte qu’ils ne sont pas bons et qu’ils sont Bretons'".

"Une atteinte à leur liberté"

Cette semaine, dans le magazine Public, nos confrères ont consacré l'un de leurs articles aux "10 secrets" de "Koh-Lanta". Ils ont pu poser toutes leurs questions à la production. L'occasion pour eux de revenir sur le buzz d'Inès. Souvenez-vous : dans le tout premier épisode de la saison dernière, la jeune femme avait énormément fait parler d'elle pour avoir dévoilé - sans le vouloir - son parfait fessier.

"Depuis Inès, y a-t-il un contrôle des maillots des candidats ?" ont demandé nos confrères. Ce à quoi la production a répondu : "Pour quel motif pourrions-nous leur imposer de porter telle ou telle tenue ? Ce serait une atteinte à leur liberté. Le maillot d'Inès n'était pas indécent, mais plutôt très inadapté aux épreuves".

Par Clara P