Koh-Lanta, les armes secrètes : casting, "bulle sanitaire" en Polynésie... La nouvelle saison se dévoile

Quelques mois après la victoire d'Alexandra à l'issue de l'aventure des "4 Terres", TF1 dévoile une toute nouvelle saison de "Koh-Lanta", la 20e depuis son lancement en 2001. Le 11 février dernier, cette édition 2021 nous a été dévoilée en visioconférence par les équipes de production d'ALP et Denis Brogniart, l'emblématique présentateur du jeu d'aventure. Ainsi, Rémi Faure - le directeur des programmes de flux de la chaîne - a parlé d'une "très bonne" édition. Et de poursuivre : "Je suis content à la fois du casting, du lieu de tournage, et de ce qui se passe". Il a également souligné un retour aux fondamentaux, avec les jaunes face aux rouges.

Le tournage de cette nouvelle saison a eu lieu en octobre-novembre dernier, en pleine crise du coronavirus. Une situation qui a parfois provoqué des sueurs froides à Alexia Laroche-Joubert, directrice d'ALP (Adventure Line Productions). "Je pense que j'ai rarement autant eu peur à chaque coup de téléphone, qu'on me dise que le tournage allait s'arrêter", a-t-elle confié. Une édition tournée en Polynésie française et qu'elle a qualifiée de "pari fou", étant donné "qu'on est le seul pays au monde à avoir produit l'émission. Même les Américains n'y sont pas allés", a-t-elle précisé. Et de poursuivre : "On est arrivé en plein Covid et on a été accueillis à bras ouverts par les locaux et les autorités. On a fait travailler 230 locaux (...) Ça a été une expérience fantastique qui s'est bien passée".

Pourquoi les armes secrètes ?

Denis Brogniart en a dit plus sur les mesures mises en place sur le tournage contre le coronavirus. "Il y a des équipes qui ont pris les choses en main avec les autorités. On a mis en place un protocole extrêmement strict, respecté par tout le monde - les candidats, tous les techniciens, la production, et moi-même - pour qu'on puisse former cette bulle sanitaire face au Covid, qui existe en Polynésie", a-t-il expliqué. Un tournage qu'il a qualifié de "particulier" car toute l'équipe a dû rester sur un bateau. "Il y a de la promiscuité, moins de possibilités de faire autre chose aussi", a-t-il souligné.

Côté casting, 20 nouveaux aventuriers se sont lancés dans cette incroyable aventure qui a duré au total 35 jours. Julien Magne - le directeur des programmes d'ALP - en a dit plus sur le profil de ces nouveaux aventuriers. "Avec le casting, on cherchait l'affrontement (...) Ça ne veut pas dire un casting meilleur physiquement que les précédents. On a voulu aller chercher cette envie d'en découdre parmi les personnes qui ont postulé. On voulait des gens capables de s'en sortir", a-t-il dit. Leur aventure va être bouleversée par les armes secrètes, des objets ou même des messages cachés "qui donnent des doubles votes, qui peuvent provoquer des duels, qui peuvent détourner des votes et contrer un collier d'immunité avec le bracelet noir", a-t-il continué. Conséquence sur le jeu ? "Des impacts très forts et des bouleversements incroyables". Une saison qui promet donc d'être grandiose.

Rendez-vous dès le vendredi 12 mars 2021 à 21h05 pour découvrir cette nouvelle aventure sur TF1.

Par Clara P