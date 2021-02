Koh-Lanta, les armes secrètes : qui sont les 20 candidats de la saison ?

Le 11 février dernier, Non Stop People a assisté en distanciel à la conférence de presse de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta". Denis Brogniart, Alexia Laroche-Joubert, mais aussi Julien Magne ont dévoilé les grandes lignes de cette nouvelle édition. Si le tournage a eu lieu dans des conditions particulières à cause du coronavirus, une nouveauté majeure devrait redistribuer les cartes du jeu. Il s'agit des armes secrètes, des objets ou même des messages cachés "qui donnent des doubles votes, qui peuvent provoquer des duels, qui peuvent détourner des votes et contrer un collier d'immunité avec le bracelet noir", a expliqué Julien Magne.

Mardi 16 février, TF1 a dévoilé la date de lancement de cette édition 2021, dont le tournage a eu lieu pour la première fois en Polynésie française. Les fans du programme ont rendez-vous le vendredi 12 mars dès 21h05 pour découvrir cette nouvelle aventure. Au programme de ce premier épisode : un premier jeu en binômes, la traditionnelle composition des équipes et des premières tensions sur l'un des deux camps. Ça promet !

"On voulait des gens capables de s'en sortir"

Côté casting, 20 nouveaux aventuriers se sont lancés dans cette incroyable aventure qui a duré au total 35 jours. Julien Magne - le directeur des programmes d'ALP - en a dit plus sur le profil de ces nouveaux aventuriers. "Avec le casting, on cherchait l'affrontement (...) Ça ne veut pas dire un casting meilleur physiquement que les précédents. On a voulu aller chercher cette envie d'en découdre parmi les personnes qui ont postulé. On voulait des gens capables de s'en sortir", a-t-il dit.

TF1 a dévoilé leurs portraits. Ainsi, les téléspectateurs feront la connaissance d'Aurélien, un pharmacien de 34 ans originaire de Rouen. Ils suivront également les parcours de Candice, Mathieu, Marie, Thomas, Gabin, Maxine, Sylviane, Elodie ou encore celui d'Arnaud, un maraîcher de 34 ans, pour ne citer qu'eux. Les photos* des aventuriers au casting de cette édition 2021 ont depuis été dévoilées. Quant aux portraits vidéos, ils sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : https://www.tf1.fr/tf1/koh-lanta

*crédit photo : A.ISSOCK/ALP/TF1

Par Clara P