Koh-Lanta, les armes secrètes : une candidate hospitalisée, elle donne de ses nouvelles sur Instagram

Laetitia est l’une des candidates de la nouvelle saison de Koh-Lanta, baptisée "Les armes secrètes" et tournée en Polynésie Française, dans l'archipel des îles Sous-le-Vent, sur les îles Taha'a et Raiatea. À 37 ans, elle officie en tant qu’employée multi-services. Décrite dans son portrait comme une grande sportive, Laetitia pratique depuis son plus jeune âge le football et le rugby. Mais ce n’est pas la seule disciple que Laetitia affectionne. Elle fait partie de l'équipe de France de Pelote basque et a même décroché le titre de vice-championne du monde à Cuba en 2002 !

Laetitia apparaît sur son lit d’hôpital

En attendant de découvrir la personnalité de Laetitia, présente dès le premier numéro de "Koh-Lanta, les armes secrètes" diffusé le 12 mars prochain sur TF1, certains ont pu remarquer que l’année 2021 a bien mal commencé pour Laetitia. Comme l’a révélé la candidate de "Koh-Lanta" ce vendredi 26 février 2021, elle est actuellement hospitalisée. Dans sa story Instagram, Laetitia a révélé la raison de son hospitalisation. "Appendice : 1. Laetitia : 0", écrit-elle sur son cliché où elle apparaît masquée sur un lit d’hôpital. Laetitia n’a pas mentionné plus de détails sur son admission à l’hôpital. On ne sait donc pas si elle est déjà passée sur le billard au moment de son post ou si l’opération est prévue dans les heures à venir. En attendant, nous ne pouvons que lui souhaiter un bon et prompt rétablissement !

Par Matilde A.