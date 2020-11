Koh-Lanta : les candidats éliminés peuvent-ils contacter leurs proches à la résidence du jury final ?

Chaque année, l'aventure "Koh-Lanta" prend un tournant avec la réunification qui marque le choc des ambassadeurs. Dans l'actuelle saison baptisée "Les 4 Terres", c'est Marie-France qui en a fait les frais, éliminée par Hadja et Loïc. Ce début d'aventure individuelle est aussi l'occasion pour les téléspectateurs de retrouver la résidence du jury final. En effet, chaque candidat éliminé à ce stade du jeu rejoint cet endroit où il détient un rôle crucial : celui de voter pour le futur gagnant de l'émission.

À ce stade de la compétition, ils sont cinq candidats éliminés à faire partie du jury final : Marie-France, Hadja, Bertrand-Kamal, Joaquina et Jody, éliminée la semaine dernière dans l'épisode 10 de "Koh-Lanta, les 4 Terres".

Lecture, films... et téléphone ?

Si en mai dernier, Jessica avait dévoilé les coulisses de cet endroit peu connu des téléspectateurs lors de la saison de "L'île des héros", Hadja et Joaquina en ont dit plus sur leur séjour post-aventure à Télé-Loisirs. "On se repose. C'était le paradis. On était sans téléphone, on partageait des moments dingues avec des Fidjiens, on mangeait tellement bien, on faisait des activités. Je ferais tout pour y retourner" a raconté Hadja. "On lit, on mange. On ne fait que se laver et manger. Mais surtout, on profite du confort que l'on n'a pas eu pendant 26 jours pour ma part. Ça occupe nos journées. J'ai surtout pris beaucoup de temps pour moi", a continué Joaquina.

Pas de téléphone donc pour ces aventuriers éliminés qui doivent attendre la fin de l'aventure pour contacter leurs proches. "On retrouve notre téléphone à la fin de l'émission. Mais c'était le paradis de ne pas l'avoir. Pour moi, dans la résidence finale, on a vraiment été traités comme des princes. Ça m'a fait un bien fou, j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Me reposer vraiment. C'était génial", a expliqué Hadja. Pour se détendre et se divertir, les candidats disposent de plusieurs choses, dont "des livres, des films, des jeux de société".

Par Clara P