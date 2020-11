Koh-Lanta : les noms des cinq finalistes enfin connus, Angélique éliminée

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Au fil des semaines, des éliminations ont eu lieu et des stratégies ont été mises en place. Ainsi, Alexandra s'est beaucoup rapprochée de Lola et Angélique, votant à deux reprises contres deux de ses ex-alliés de l'équipe de l'Est, à savoir Hadja et Joaquina. Quant à Laurent, son élimination a entraîné celle d'Alix lors des destins liés. En exclusivité pour Non Stop People, il s'était confié sur son départ. "Je m'en doutais un peu, mais j'ai aussi été un peu surpris. Je pensais sortir, mais pas par les personnes qui me font sortir", disait-il.

La semaine dernière, Fabrice a été éliminé brutalement à l'issue d'une épreuve d'immunité éliminatoire. Quant à Ava, elle a aussi rejoint la résidence du jury final après le conseil. En effet, Dorian a voté deux fois contre elle, respectant les clauses de l'alliance qu'il avait scellée un peu plus tôt avec Lola, Loïc, Angélique et Alexandra.

Le choix difficile de Dorian

Ce vendredi 20 novembre, dans l'épisode 13 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", le dernier jeu de confort a mis les nerfs des candidats à rude épreuve. Si Alexandra a brillé pendant cette épreuve, elle n'a pas pu profiter de la récompense qui consistait à passer une soirée et une nuit de luxe. C'est Angélique qui l'a remportée et sans surprise, elle a choisi de vivre ce moment avec Lola, sa plus proche alliée dans l'aventure. Un choix qui n'a pas plu à ses camarades. Dépités en revenant sur le camp, Dorian, Loïc et Brice ont évoqué le "lien indestructible" qui existe entre Lola et Angélique. Loïc et Dorian ont décidé de briser leur pacte avec Lola en révélant à Brice l'existence du collier de la candidate. Le trio a expliqué vouloir prendre son aventure en main, quitte à trahir cette alliance.

En remportant la dernière épreuve d'immunité, Loïc a décroché sa place pour la grande finale de "Koh-Lanta". De retour sur le camp, Lola et Angélique n'ont rien vu de ce qui se tramait derrière leur dos avec la nouvelle alliance formée par Brice, Dorian et Loïc. Mais Dorian a hésité à trahir les filles au profit de son ami Brice. Lors du conseil, Lola a sorti son collier d'immunité, se qualifiant à son tour pour la finale. Dorian a finalement décidé de voter deux fois contre Angélique, tout comme Loïc. Cette dernière a été éliminée aux portes de la finale.

Les cinq finalistes de cette saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres" sont Dorian, Loïc, Alexandra, Lola et Brice.

Par Clara P