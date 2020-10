Koh-Lanta - Loïc : ce système qu'il a mis en place avec Bertrand-Kamal pour chaque jour d'aventure

Le 10 septembre dernier, dans un communiqué, TF1 et ALP (Adventure Line Productions) ont annoncé le décès de Bertrand-Kamal à l'âge de 30 ans. Aventurier révélé dans l'actuelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", il faisait partie de l'équipe de l'Est avant la fin des tribus régionales. Et dès les premiers jours sur l'île, ce dernier a noué des liens très forts avec Loïc, le benjamin de l'aventure. Le jour de l'annonce du décès de Bertrand-Kamal, il lui a dédié ce message sur sa page Instagram.

"Tu as été une de mes plus belles rencontres, tu étais le grand frère que je n'ai jamais eu... Je suis tellement content d'avoir pu te rencontrer, toutes les conneries qu'on a pu faire sur le camp ! (...) Et un jour, cette foutue maladie est arrivée, tu t'es battu jusqu'au bout et on est tellement fier de toi", postait-il.

"Un petit trou" chaque jour

Pendant l'aventure, Loïc et Bertrand-Kamal ont mis en place un étonnant système pour compter les jours sur l'île de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Et c'est Loïc qui a révélé ce à quoi les deux aventuriers s'adonnaient chaque jour pour marquer le temps qui passe. "Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais avec Bertrand-Kamal, pour chaque jour de plus passé sur 'Koh-Lanta', nous faisions un petit trou dans notre pull. On ne t'oublie pas", a-t-il posté avec une photo sur laquelle apparaît sur le côté gauche de son pull des petits trous symbolisant ces jours passés dans l'aventure.

Avec la recomposition des équipes, Loïc fait dorénavant partie de l'équipe jaune. La semaine dernière, dans l'épisode 6 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", la tribu menée par Alix a remporté l'épreuve d'immunité, évitant son premier conseil. Les rouges ont dû éliminer un membre de leur équipe. Et c'est Aubin qui a été désigné par la majorité des votes. Il a donc définitivement quitté le jeu.

Par Clara P