Koh-Lanta : Loïc délesté de 15 kilos, comment il a géré son alimentation après l'aventure

La semaine dernière, dans "Koh-Lanta, les 4 Terres", les téléspectateurs ont assisté à la première partie de la grande finale de cette édition 2020. Cinq finalistes se sont affrontés lors de la redoutable course d'orientation. Si Loïc a été le premier à se qualifier pour les poteaux, Brice a été le deuxième à décrocher sa place pour la dernière étape de la compétition. Le "sprint" final s'est joué entre Dorian, Lola et Alexandra. Après plus de 5 heures de recherche, c'est finalement cette dernière qui a rejoint les deux autres finalistes sur la mythique épreuve des poteaux. Quant à Dorian et Lola, malgré leurs efforts pour tenter de trouver le poignard, ils ont été tous les deux éliminés.

Ce vendredi 4 décembre, TF1 diffuse la suite de la grande finale de "Koh-Lanta, les 4 Terres". À l'issue de l'épreuve des poteaux, le gagnant devra choisir le candidat avec lequel il veut se retrouver en finale. En juin dernier, pour rappel, lors de la saison spéciale "héros", Naoil avait choisi Inès. Ces dernières avaient ensuite été soumises aux votes du jury final. Lors du direct animé par Denis Brogniart, le nom de la gagnante avait été révélée, et c'est Naoil qui avait remporté cette édition.

"Ce n'était pas choquant à l'image"

Chaque année, dans les derniers épisodes de "Koh-Lanta" diffusés, les téléspectateurs découvrent les spectaculaires pertes de poids des candidats. Et pour cette édition encore, les corps des aventuriers ont été mis à rude épreuve. Le 20 novembre dernier, dans l'épisode diffusé sur TF1, ces derniers ont pu se peser. Brice a beaucoup minci, affichant 12,5 kilos en moins sur la balance. Dorian a perdu 11 kilos. Lola n'était pas loin, puisqu'elle a perdu 10 kilos, tout comme Alexandra. Mais c'est Loïc qui a le plus perdu cette année, avec 15 kilos en moins sur la balance !

Interrogé par TV Mag sur son impressionnante perte de poids, Loïc en a dit plus sur son retour en France. Comment a-t-il géré son alimentation ? "Psychologiquement, quand on est privé de nourriture aussi longtemps, on veut très vite se remettre à manger en grosses quantités. J'avais perdu de la graisse et du muscle et bien, j'ai tout repris !" a-t-il commencé. Et de poursuivre : "On fait avec, c'est l'hiver (rires) ! Certes, j'avais perdu 15 kilos, mais ce n'était pas choquant à l'image. Je n'avais pas la peau sur les os. J'avais un peu plus de marge que d'autres".

Par Clara P