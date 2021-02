Koh-Lanta : Loïc en couple avec une ancienne Miss !

Il y a quelques mois maintenant, Loïc participait à l'émission phare de TF1, Koh-Lanta. Dans cette édition particulière des "4 terres", le savoyard tentait de représenter sa belle région. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune candidat a fait une apparition très remarquée. En effet, en quelques épisodes seulement, Loïc a réussi à séduire les téléspectateurs par sa bienveillance mais aussi par sa gentillesse. Il avait toujours peur de voter contre un aventurier, de peur de le blesser. Et cette simplicité l'aurait emmené loin dans l'aventure.

Loïc a réussi à aller jusqu'aux poteaux. Malheureusement, il tombe en deuxième. Alexandra décide de choisir l'autre aventurier, Brice pour la finale.

heureux et amoureux

En toute honnêteté, la jeune femme a déclaré qu'elle avait plus de chance de remporter le jeu contre Brice que contre Loïc, très apprécié des autres aventuriers. Malheureux au jeu, mais heureux en amour ! C'est l'adage qui se confirme aujourd'hui pour Loïc ! Après quelques semaines de soupçon, le jeune homme vient enfin de confirmer qu'il est bel et bien en couple depuis quelques semaines maintenant et l'ancien aventurier semble plus amoureux que jamais !

Et l'heureuse élue n'est autre que Lucie, Miss Languedoc 2019 ! Au départ engagée dans des études de médecine, les soeurs de la jeune femme en ont décidé autrement comme elle l'avait confié dans les colonnes de Midi Libre en 2019 : " Trois jours avant l’élection de Miss Béziers, [elles] m’ont inscrite et m’ont un peu mise devant le fait accompli. Je n’avais plus d’autres choix que de m’y présenter. Et tout s’est bien passé puisque j’ai été élue. Je leur suis extrêmement reconnaissante !".

Par J.F.