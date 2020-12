Koh-Lanta : Loïc partage un vibrant hommage à Bertrand-Kamal

Ce vendredi 4 décembre était marqué par la grande finale de "Koh-Lanta, les 4 Terres", remportée par Alexandra. Lors de l'épreuve des poteaux, les trois candidats finalistes se sont battus avec acharnement mais c'est finalement Brice qui s'est qualifié. L'aventurier au parcours mouvementé a alors fait un choix stratégique pour choisir la personne qu'il affronterait lors de la grande finale... Il a permis à Alexandra de poursuivre son rêve, pensant qu'il aurait plus de chance contre l'aventurière. Loïc s'est donc retrouvé à la troisième place, ce qui a bouleversé tous les membres du jury final, qui n'avaient qu'une envie, le voir gagner ce "Koh-Lanta, les 4 Terres". S'il a été un peu déçu du choix de son ami Brice, Loïc ne lui en a pas tenu rigueur. D'ailleurs, ce dimanche 6 décembre, celui qui a gagné le coeur des Français et des candidats, a tenu à partager un vibrant message sur Instagram en adressant une pensée à B-K.

"Ce sera toujours ton Koh-Lanta mon beka"

Toujours fidèle à lui-même, Loïc est revenu sur son aventure de manière plus que positive. Le plus jeune candidat de "Koh-Lanta, les 4 Terres" a partagé un émouvant message sur son compte Instagram pour remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu au cours de cette belle expérience. Pour accompagner un cliché de lui, tout de blanc vêtu dans la neige, le jeune homme a commenté : "Sur un petit nuage. Merci pour tout ! L’aventure Koh-lanta les 4 terres c’est fini ! Tellement content de mon parcours du début à la fin j’ai appris tellement de choses ! Bravo à tous les aventuriers ! Et à mon petit binôme féminin de l’Est, Alexandra, qui a gagné cette édition ! Tu le mérites amplement !!" Par ailleurs, Loïc a tenu a adressé quelques mots à son "frère" de l'aventure, Bertrand-Kamal, décédé en septembre dernier des suites d'un cancer du pancréas. "C’est et ce sera toujours ton Koh-Lanta mon beka et jamais nous t’oublierons", a conclu le cadet de l'émission. Ce vibrant hommage a été salué par ses abonnés.

Par Solène Sab