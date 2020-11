Koh-Lanta - Lola : ce qu'Angélique ne lui a pas dit et qui aurait pu la sauver de l'élimination (Exclu)

C'est une course d'orientation redoutable que les cinq finalistes de "Koh-Lanta" ont vécue dans l'édition des "4 Terres". Au terme de plusieurs heures de recherche, Loïc, Alexandra et Brice sont parvenus à se qualifier pour la mythique épreuve des poteaux. Quant à Dorian et Lola, ils ont été éliminés. En exclusivité pour Non Stop People, l'aventurière du Nord a raconté ce qu'elle a vécu de l'intérieur pendant l'épreuve. Elle a aussi évoqué le double vote de Dorian contre Angélique dans l'épisode diffusé la semaine dernière sur TF1. A-t-elle fini par comprendre le choix du candidat de briser l'alliance qu'il avait avec elle ?

"Je l'ai totalement compris, même sur le coup. J'étais très triste forcément d'avoir été plus au moins trahie et de voir Angélique partir. Mais j'ai tout de suite compris son choix. Je ne suis pas du tout quelqu'un de rancunier. Il a fait le bon choix et peut-être que même moi, j'aurais fait exactement le même choix. C'est juste que... Moi j'ai du mal à partir du moment où l'on donne sa parole. Je ne donne pas ma parole pour rien. J'ai vraiment eu du mal à digérer le fait qu'il m'ait promis. S'il ne l'avait pas fait, je ne me serais même pas sentie trahie. Là, il y a eu une promesse de faite et c'est plutôt ça qui m'a déçue", nous a-t-elle répondu.

"J'ai vraiment pénalisé Angélique en le disant"

Dans la suite de l'entretien, Lola nous a révélé si elle regrettait d'avoir révélé l'existence de son collier d'immunité à ses camarades. "Oui, je pourrais le regretter. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand je dis que j'ai un collier d'immunité, je ne suis pas du tout en danger. J'ai beaucoup d'alliés. Je sais qu'Alexandra ne votera jamais contre moi, Dorian et Angélique aussi. Loïc aurait également eu du mal à voter contre moi. Les seuls en danger, c'était Dorian et Angélique parce qu'ils se tiraient la bourre tout le temps. Mon collier, je l'ai dit pour protéger Angélique, mais aussi Dorian parce qu'Angélique aurait très bien pu demander à Alexandra de faire quelque chose contre Dorian. J'ai vraiment pénalisé Angélique en le disant", a-t-elle analysé.

Enfin, Lola avait-elle envisagé de donner son collier d'immunité à Angélique ? "Oui. Quand on était en confort, on était consciente qu'on était en danger et que c'était encore un mauvais choix de notre part. On n'a pas été stratégique. J'ai dit à Angélique : 'Si tu te sens en danger, je te donne mon collier. Aucun problème'. Je voulais lui donner. Elle s'est sentie en danger, mais elle ne me l'a jamais dit", a-t-elle révélé. Quant à son duo avec Angélique, avec le recul, Lola aurait changé certaines choses. "On s'aimait vraiment bien, mais on aurait peut-être dû faire d'autres choix et moins se choisir (...) Mais je n'ai aucun regret", a-t-elle conclu.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer "Non Stop People".

Par Clara P