Koh-Lanta : Lola et Angélique sexy en maillot de bain, la Toile conquise (Photo)

C'est une nouvelle saison que les fans de "Koh-Lanta" ont attendu avec impatience. Le 28 août dernier, TF1 a lancé "Les 4 Terres", nouvelle édition de l'émission à laquelle 24 candidats ont participé. Pour la première fois dans l'histoire du jeu, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Et ces derniers ont été répartis pas régions avec le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud. Depuis le début de la compétition, des éliminations ont eu lieu. Ainsi, la semaine dernière, dans l'épisode 4 de l'émission, trois candidats ont été éliminés, à savoir Diane (chez les violets), Estelle et Mathieu.

Deux sorties médicales ont aussi marqué la compétition. François a été contraint de quitter l'aventure après une blessure au mollet. Quant à Samuel, le candidat du Nord a lui aussi vu son aventure écourtée à la suite d'une blessure au tendon. "Ce n'est qu'un jeu et même si le guerrier et le compétiteur que je suis est triste, frustré et déçu de partir si tôt, sans avoir la chance de me battre jusqu'à la fin, je ne peux que rester humble et me satisfaire de la chance qu'il m'a été donné de participer à ce genre d'aventure", a-t-il posté sur sa page Instagram.

"Vous êtes différentes, tellement changées"

Dans l'équipe du Nord, Angélique et Lola sont toujours en lice dans "Koh-Lanta, les 4 Terres". Depuis la fin du tournage, les deux jeunes femmes ont gardé contact. Ainsi, elles ont récemment passé quelques jours ensemble à Berck-sur-Mer, une station balnéaire située dans le Nord de la France. Sur Instagram, Lola a posté une photo qui n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. Sur le cliché en question, elle prend la pose avec Angélique. Et c'est en maillot de bain que les deux copines affichent leur parfaite silhouette.

Un cliché sexy que les internautes ont commenté. "Trop belles ! Vous êtes différentes, tellement changées", a posté l'un d'entre eux. "Trop jolies. Vous êtes des bombes. J'espère que vous irez le plus loin possible", a poursuivi un autre. À noter que le mois dernier, Lola avait déjà fait sensation sur Instagram avec une photo de son fessier. "Quel corps", postait un fan. "Une vraie sportive, magnifique corps. La plus belle de 'Koh-Lanta'", ajoutait un autre.

Par Clara P