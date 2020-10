Koh-Lanta - Lola : Mégane, portrait craché de sa soeur sur Instagram (Photos)

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres" que les téléspectateurs sont en train de découvrir sur TF1. Le 2 octobre dernier, l'épisode 6 s'est terminé par l'élimination d'Aubin. Si le jeune homme - ex-membre de l'équipe du Sud - ne s'attendait pas à partir, il nous a confié lors d'une interview exclusive avoir "vécu quelque chose d'extraordinaire". Et de poursuivre : "J'ai fait 'Koh-Lanta', c'est déjà un truc de dingue. J'ai eu un parcours et j'ai marqué l'aventure aussi. Je suis resté souriant du début à la fin et j'ai vécu les choses à fond', a-t-il dit.

Parmi les candidats toujours en lice, les téléspectateurs ont retrouvé Lola. Pour rappel, l'aventurière détient toujours un collier d'immunité. Dans son portrait, elle a confié être étudiante en marketing. Pendant ses heures perdues, elle aide ses parents dans leur baraque à frites située à Berck. Si elle aime voyager - elle a pris l'avion pour un roadtrip à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande - Lola apprécie aussi le partage de clichés où elle dévoile son corps parfait.

Tata depuis juillet 2019

À 23 ans, Lola est très proche de sa famille. Sur Instagram, elle a partagé son bonheur lors de la naissance de son neveu en juillet 2019. Avant ça, elle s'est affichée avec sa soeur Mégane, notamment lorsque cette dernière était enceinte. Très complices, les deux soeurs n'ont pas laissé les internautes indifférents. En effet, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau.

Pour vous en rendre compte, nous vous avons concocté un diaporama dans lequel nous avons posté plusieurs clichés sur lesquels les deux jeunes femmes apparaissent complices. Mégane partage aussi des photos d'elle prises en solo. L'occasion d'afficher un peu plus sa ressemblance avec la candidate de "Koh-Lanta, les 4 Terres".

Par Clara P