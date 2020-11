Koh-Lanta : Lola victime de vertiges et "épuisée", sa course d'orientation vue de l'intérieur (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu cette épreuve d'orientation de l'intérieur ?

Lola : C'était l'épreuve la plus compliquée de tout 'Koh-Lanta', réellement. C'était horrible. Je n'en garde pas un bon souvenir tellement c'était compliqué. On ne se rend pas compte, mais cinq heures à chercher quelque chose dans une forêt. Déjà chez moi, quand je cherche quelque chose, j'ai du mal. J'étais au bout de mes capacités. Physiquement, je n'en pouvais plus. Dès que je me tenais debout, j'avais des vertiges. Il fallait chercher quelque chose, mais je crois que je n'en avais même plus envie. J'étais tellement épuisée. Je cherchais avec aucune conviction. J'ai perdu et je mérite d'avoir perdu. Je ne me suis pas donnée à 100%.

Non Stop People : À un moment, après avoir trouvé la balise, vous revenez vers Denis Brogniart en marchant...

Lola : Après 39 jours d'aventure - même si j'ai gagné des conforts et j'ai pu remanger par rapport à d'autres - mon corps n'en pouvait plus. Je ne pouvais pas courir parce que sinon je tombais. J'étais au bout.

Non Stop People : Avez-vous pensé à abandonner ?

Lola : Non. À aucun moment je n'allais abandonner. J'allais aller au bout. Mais je crois que c'est la première fois dans tout 'Koh-Lanta' où je me suis dit : 'Bon, si je pars, je vais manger, ce n'est pas grave'. J'ai été jusqu'au bout parce que je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Je n'ai pas abandonné, mais j'ai baissé les bras et je me suis moins donnée, ça c'est sûr et certain.

Non Stop People : Avec le recul, vous le regrettez ?

Lola : Je donne toujours le maximum pour n'avoir aucun regret. Je me dis aujourd'hui : "Lola, tu aurais quand même pu'. Mais en fait non, je n'aurais pas pu. J'ai vraiment fait le maximum, j'ai été jusqu'au bout de moi-même donc je n'aurais pas pu. Ce serait un mensonge de dire que j'aurais pu.

Non Stop People : Dorian nous a parlé d'un "soulagement" lorsqu'Alexandra a trouvé le poignard. Est-ce que ça a été le cas pour vous aussi ?

Lola : Totalement. Sans mentir, je rêvais que l'un deux trouve le poignard. Je me suis dit : 'Là, c'est la fin de la souffrance, il faut qu'ils le trouvent'. Je voulais le trouver, mais je priais aussi pour qu'ils le trouvent eux.

"Avec Brice, on ne se supportait pas trop"

Non Stop People : Est-ce qu'il y a eu de la déception de quitter l'aventure aux portes des poteaux ?

Lola : Non, à aucun moment j'ai été déçue de moi-même à ce moment-là du jeu. J'étais vraiment fière de mon 'Koh-Lanta', d'avoir gagné cinq épreuves. J'étais fière d'avoir trouvé des colliers d'immunités. J'avais gagné le 'Koh-Lanta' que je voulais faire. Je n'ai aucun regret.

Non Stop People : Vous êtes la recordwoman de cette édition en termes d'épreuves remportées, qu'est-ce que ça fait ?

Lola : Je suis contente parce que quand je me suis inscrite, je pensais ne jamais être prise. Me dire que j'ai fait mes preuves, je suis contente. Je ne doutais pas que je pouvais gagner. Je l'ai toujours su. J'allais toujours tout donner pour essayer d'avoir au moins une victoire. J'en ai quand même eu cinq. Que les gens pensent que c'est mérité ou non, mes victoires sont toutes méritées et j'ai bien mené mon jeu. C'est magique de gagner.

Non Stop People : Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans l'aventure ?

Lola : La nourriture. Ça me rendait folle. On le subit totalement mentalement déjà, puis physiquement, encore plus. C'est pour ça qu'on est vraiment tous à fleur de peau.

Non Stop People : Vous n'aviez pas d'affinités avec Brice dans l'aventure... Pourquoi ?

Lola : Il y aurait pu avoir des affinités entre nous, mais après on se supportait pas trop. Il y a des gens avec qui ça passe et d'autres avec qui ça passe moins. Ce n'est pas quelqu'un qui me dérangeait, c'est juste qu'on a essayé de se faire confiance et très vite, j'ai vu que je ne pouvais pas lui faire confiance. Il a son caractère, j'ai le mien. On s'est méfié. Après, on n'a pas de rancoeur. Quand il y a des choses organisées, on se voit. Je n'ai aucun problème avec lui. Je me suis aussi excusée des propos que j'ai tenus avec lui parce que c'était sur le coup de l'énervement.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette aventure ?

Lola : Je retiens qu'on a vraiment passé des moments magiques. Même dans la dureté, c'était beau de faire cette aventure. Je n'ai pas juste rencontré des aventuriers, j'ai vraiment rencontré des amis, sur qui je peux compter.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P