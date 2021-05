Koh-Lanta : Marie, atteinte de la Covid-19 à deux reprises, raconte son calvaire

Depuis plus d’un an, la Covid-19 a touché des millions de personnes à travers le monde. C’est le cas de Marie, ancienne candidate de "Koh-Lanta, l’île des héros". La jeune femme a été contaminée à deux reprises par le virus venu de Chine et qui a plongé le monde entier dans une crise sanitaire aux conséquences douloureuses.

Très malade, Marie a dû s’absenter des réseaux sociaux pendant plusieurs mois. Elle a expliqué son quotidien dans les pages de "La Capitale Bruxelles". "J'ai été malade deux fois. Une fois, cela a été fort. L'autre, ça a été moins fort. À un moment, je ne parvenais plus à faire un kilomètre à pied tellement que c'était dur", raconte Marie, originaire de Belgique.

Rétablie, Marie se concentre sur ses projets

Désormais rétablie, Marie réalise de nombreux projets. "Là je viens de terminer la Belgian Coast, un parcours de 80km à pied à la mer. J'ai continué de m'entraîner et j'ai la chance d'être l'ambassadrice de TraKKs qui me permet de m'occuper de gens pensant qu'ils ne sont pas capables de faire du sport", explique cette mère de famille, gérante d’une salle de sport. Et ce n’est pas tout. Marie a aussi créé une association venant en aide aux chiens et à leurs propriétaires. "Elle s’appelle Natur All Animal Rescue. J’ai toujours voulu faire cela. Quand on parle des protecteurs d’animaux, on imagine parfois que ce sont des gens aigris. On a voulu démontrer le contraire et cela marche super bien", se réjouit Marie.

Pour rappel, Marie avait dû quitter "Koh-Lanta, l’île des héros" après seulement 10 jours d’aventure sur abandon médical. "J'ai une grosse bactérie au niveau des intestins, j'ai perdu cinq kilos en très peu de jours, et surtout, une grosse bactérie au niveau rénal, ce qui me valait un gros traitement antibiotique", avait-elle déclaré.

Par Matilde A.