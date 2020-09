Koh-Lanta : Mathieu choqué par le vote d’Aubin, Denis Brogniart le recadre

Le tout dernier épisode de Koh-Lanta avait réservé de nombreuses surprises au public, dont notamment l’élimination de Mathieu. Le sudiste a été victime d’Aubin, qui a joué un collier d’immunité, provoquant le départ surprise de son coéquipier. Et au lendemain de ce coup de théâtre, Denis Brogniart a proposé un live Instagram pour recevoir tous les éliminés du dernier épisode. l’occasion pour Mathieu de faire part de son incompréhension sur la décision d’Aubin : "Je n'ai jamais vraiment compris après c'est sûr qu'Aubin a plusieurs raisons, qui sont recevables mais il en a donné énormément, qui se contredisent, donc je n'ai jamais trop su la vraie raison. Y avait quelque chose de pas logique dans son choix".

"Koh-Lanta c’est pas uniquement du sport"

Malheureusement pour Mathieu, Denis Brogniart n’a pas hésité à le recadrer : "Est ce qu'il y a une vraie logique dans Koh-Lanta ? Parce que je comprends ta logique de dire que tu étais fort physiquement, ce qui est une certitude dans tous les domaines, mais Koh-Lanta c'est pas uniquement du sport, et un garçon comme Aubin, dès l'instant qu'il est pris dans le casting, avec ses armes et ses moyens, il a aussi le droit et la motivation d'avancer, et parfois au détriment d'autres qui comme toi sont plus forts physiquement. je trouve, bien sûr tu as été formidable dans les épreuves, vous dites 'on montre pas tout', on ne peut pas toujours tout montrer, c'est un certain nombre d'épisodes de 2h mais est ce que tu ne crois pas que tu as un peu lissé ta personnalité, ton personnage pour être à la fois majeur dans les épreuves et assez en retrait, pas une âme totalement de leader sur le camp, ce qui t'aurait peut-être donné un autre statut et aurait pu faire changer les intentions de vote et notamment d'Aubin".

Par Alexia Felix