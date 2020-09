Koh-Lanta - Mathieu éliminé : trahi par Aubin, il qualifie son vote de "buzz" (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Mathieu : J'ai vraiment eu un choc. Ça a été terrible. Je suis rentré dans un cauchemar. Je ne m'y attendais absolument pas. Je n'ai même pas voulu me lever de mon siège parce que je n'y croyais pas. Je n'acceptais pas de voir mon nom sur le papier à ce moment-là. J'ai une image forte de ce conseil. Je suis en face de Denis Brogniart. Je vois dans son regard que lui-même a une sorte de déception. Au moment où je vois ce regard-là, c'est ça qui me pince pour me dire que je ne suis pas dans un cauchemar, mais dans la vie réelle. Je me lève, je ne suis plus là. Je bouge de manière mécanique, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. J'ai envie de pleurer et en même temps je suis en colère.

Non Stop People : Pourquoi êtes-vous en colère ?

Mathieu : Après que Denis Brogniart a éteint ma flamme, je me retourne. Je commence par regarder Alix, Sébastien... Je vois énormément d'émotions dans leurs visages, je vois même des larmes sortir des yeux d'Alix. J'ai juste envie de pleurer, ça me serre la gorge. Et derrière, je regarde Aubin dans les yeux et là, je vois une sorte de rictus sur son visage, un petit sourire assez malsain. Ça me met vraiment en colère.

Non Stop People : Avez-vous compris le vote d'Aubin contre vous ?

Mathieu : Non. Il m'a trahi, mais il a aussi trahi l'équipe parce qu'il n'a pas tout du tout suivi la ligne de conduite que l'on avait décidé d'avoir et qui était de se rendre à la réunification au plus grand nombre. Il a fait un choix purement individuel, de buzz, pour lui plus que pour le collectif. Je pense que s'il s'était projeté un minimum à ce moment-là, il n'aurait pas fait ce choix-là parce qu'il trahit l'équipe et en même temps, les oranges sont témoins de son vote qui est absolument injuste. Il se grille aussi auprès de l'autre équipe qui peut potentiellement parler à d'autres équipes. Pour moi, c'est une grosse erreur.

Non Stop People : Pour expliquer son vote contre vous, Aubin vise votre binôme avec Alix... Comment l'analysez-vous ?

Mathieu : Cet argument-là est totalement infondé. Tout d'abord, parce que je n'avais pas d'alliance avec Alix ni avec les autres. La deuxième chose, c'est qu'on est en équipe. Il n'y a pas de stratégie, donc c'est quelque chose qu'on peut avoir en réunification, mais pas là. Comme il s'est rendu compte que cette raison-là était totalement ridicule, il en a sorti plein d'autres, qui sont toutes plus farfelues les unes que les autres, et contradictoires.

Non Stop People : Lesquelles ?

Mathieu : Il a dit que je n'ai pas cherché le collier d'immunité, que sur le camp, j'étais un peu 'je-m'en-foutiste' alors que pas du tout. J'étais dévoué à aller pêcher des crabes, à réparer la cabane, à entretenir le feu pour le bien commun. Il dit aussi que je ne suis pas venu lui parler le jour du conseil, ça ne veut rien dire. J'ai passé du temps avec lui. Je lui ai appris beaucoup de choses en survie parce qu'il avait oublié de réviser ça avant de venir, on a parlé de choses intimes, de sa famille, du piano, de la musique.

"Ce n'est pas quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance"

Non Stop People : Pourquoi pensez-vous qu'il a voté contre vous ?

Mathieu : Je pense qu'il a voté contre moi parce qu'il était un petit frustré de ne pas être à la hauteur de l'aventure. Il n'était carrément pas à la hauteur, ni sur les épreuves ni sur le camp. Il n'a peut-être pas pris le temps de s'entraîner ou d'apprendre des leçons de survie, ce que d'autres avaient fait avant. Peut-être qu'une forme de jalousie s'est créée envers d'autres qui eux avaient un petit peu préparé leur aventure de manière sérieuse. Je pense qu'il a voulu dissiper cette frustration. Malgré moi, ça a été sur moi.

Non Stop People : Avez-vous eu l'occasion de reparler avec lui de l'aventure ?

Mathieu : Oui. On a un groupe de messagerie où on se parle avec toute l'équipe. On s'est revus aussi. Il n'y a pas d'animosité, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je garde quand même une petite amertume par rapport à son geste. Ce n'est pas quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance, même dans la vraie vie. Un peu moins que les autres en tout cas. Ça reste un jeu.

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous dans cette équipe ?

Mathieu : Je me sentais vraiment bien, en cohésion avec tous. J'ai l'impression que tout le monde était sur le même degré relationnel avec moi. C'est ça que je trouvais fort. Dans le deuxième épisode, Alix balance que j'ai un rôle de leader. Dans les épreuves, c'est moi qui prenais un petit peu l'initiative et le courage de proposer des stratégies, sur le camp aussi. Malgré moi, on m'a donné ce rôle-là, ce que je n'ai jamais voulu. Je ne voulais pas m'exposer. Mais finalement, on se rend compte que d'autres aussi ont une personnalité malgré eux. Alix, par exemple, qui est aussi une battante. Elle pourrait être une leader du groupe. J'avais vraiment une super relation avec ce groupe-là. Je continue de les voir, je les aime énormément et on est devenus de supers amis et je pense que ça va perdurer pendant de nombreuses années.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette aventure ?

Mathieu : C'est l'expérience d'une vie. Je me suis découvert surtout au niveau émotionnel. J'ai du mal à exprimer mes émotions. Au final, là j'ai réussi à le faire. Je me suis rendu compte que finalement, ce n'est pas si grave de pleurer et de rire et que le jugement des autres n'est pas grave. Ça a été un grand enseignement pour moi. Aujourd'hui, je pense que je suis un petit peu moins pudique avec mes émotions, vis-à-vis du monde qui m'entoure.

