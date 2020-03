Koh-Lanta, Miss France : pourquoi ces émissions sont épinglées par le Haut Conseil à l’Egalité

Dans son deuxième état des lieux sur le sexisme en France, le Haut Conseil à l'Egalité (HCE) s'en prend aux émissions de divertissements et notamment de télé-réalité. "Les candidats sont considérés comme des Dom Juan dominateurs et les candidates comme des séductrices" constate le rapport. Les émissions "Les Anges" et "Les Marseillais" sont visées. "La pression sur les femmes et la question du consentement dans la télé-réalité se pose" est-il écrit. Sans oublier les injures sexistes qui font légion dans ces émissions. Le rapport dénonce le rôle donné aux femmes : "Que ce soit en bikini dans la maison ou en peignoir transparent et talons aiguilles au petit-déjeuner dans la salle commune, la téléréalité montre au public des femmes sexualisées, même dans des contextes qui ne s'y prêtent pas ordinairement". Mais ce ne sont pas les seules émissions. Miss France ou encore "Koh-Lanta" sont épinglées.

"Elles ne sont, en fait, que femmes objets et non sujets"

"Le but affiché d'élire la plus belle femme de France risque de ne pas participer à promouvoir les femmes, mais au contraire, à les enfermer dans des stéréotypes" relate le HCE à propos du concours de Miss France. On peut également lire : "Finalement, dans ce concours censé mettre en valeur les femmes, on s'aperçoit qu'elles ne sont, en fait, que femmes objets et non sujets". Si TF1 dit vouloir faire évoluer le programme, le HCE estime que les répercussions sur les réseaux sociaux poussent à des "jugements violents à l'égard des candidates". Autre émission phare de TF1, "Koh-Lanta" est dans le viseur du HCE. Le rapport relate des échanges peu flatteurs entre deux candidats, on découvre notamment "elle passe pour une cagole", et constate que les candidates sont régulièrement en maillot de bain pour des épreuves qui ne le nécessitent pas.

Parmi les chiffres dévoilés dans le rapport, on constate que la parité n'est pas encore de mise à la télévision. Le taux de présence des femmes à l'antenne est de 42% et chute à 29% entre 21h et 23h soit les heures aux plus fortes audiences. "Les femmes sont globalement sous-représentées et presque exclusivement cantonnées aux rôles secondaires ou de figuration" relate le HCE.

Par Non Stop People TV