Koh Lanta : pourquoi Alexia Laroche-Joubert exige un rendez-vous avec Marlène Schiappa

Le sexisme serait très présent au sein de certains programmes et de certaines émissions de téléréalité. Un rapport remis à Marlène Schiappa ce lundi 2 mars 2020, par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, fait en effet un constat alarmant. Après avoir regardé, durant plusieurs mois, des épisodes de trois émissions différentes, particulièrement surveillées, les membres du Haut Conseil sont en mesure d'affirmer que la télévision française regorge de programmes : "stéréotypés", "inégalitaires" et "sexués".



Ces trois émissions, appartenant à trois groupes différents ne sont autres que : "Les Anges de la téléréalité" sur NRJ 12, "Les Marseillais VS Le Reste du Monde" sur W9 et "Koh Lanta" sur TF1. Agacée par le fait que Koh Lanta figure dans cette liste, Alexia Laroche-Joubert n'a pas tardé à réagir. La productrice de l'émission était en effet en direct à la radio (par téléphone) au micro des Grandes Gueules de RMC.



Alexia Laroche-Joubert monte au créneau



"Déjà, on compare un jeu d'aventure familial diffusé en prime time avec des télé-réalité de séduction diffusées à 18 heures pour des ados..." a d'abord avancé Alexia Laroche-Joubert. "Depuis quand les maillots de bain signifient la sexualisation ? Les hommes aussi sont en maillot de bain ! Mais ça veut dire quoi ? Il faut qu'on rhabille les femmes ? Les mettre en tenue de ski ?" a-t-elle ensuite déclaré en réponse à la polémique née il y a deux semaines sur le fameux maillot de bain d'Inès, une candidate de la nouvelle saison.

"Vous ne pouvez pas me parler de Koh-Lanta ! La candidate qui a gagné la dernière édition a 50 ans, et c'est une femme ! Sur les 6 dernières années, il y a systématiquement un homme et une femme en finale ! Je suis scandalisée ! Je vais demander d'ailleurs immédiatement un rendez-vous avec Marlène Schiappa, on ne peut pas laisser un rapport, qui est partiel et partial, qui laisse à désirer, mettre à mal une émission de référence, qui est regardée par un enfant sur deux, avec des valeurs qui font que les petites filles peuvent s'apercevoir que quand on veut, on peut et on gagne !" s'est ensuite insurgée Alexia Laroche-Joubert en insistant sur le fait qu'elle était elle-même "une femme productrice et une femme patronne."

Par E.S.