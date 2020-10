Koh-Lanta : pourquoi Alix a évoqué sa sexualité sur Twitter

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres" qui a pris un tournant lors de la diffusion de l'épisode 5 le 25 septembre dernier sur TF1. En effet, Denis Brogniart a annoncé la fin des équipes régionales. Deux capitaines ont choisi les nouveaux membres de leurs équipes respectives, à savoir Alix et Bertrand-Kamal. À l'issue du conseil auquel les rouges ont assisté après leur défaite sur l'épreuve d'immunité, c'est Adrien qui a été éliminé. Ce dernier a tenté de monter une stratégie pour éliminer un ex-membre de l'équipe de l'Est.

Pour Non Stop People, Adrien est revenu sur son élimination de "Koh-Lanta, les 4 Terres". "J'ai été forcément très, très déçu et très malheureux d'avoir été éliminé si tôt dans l'aventure. Malgré tout, j'ai pris du recul et je me suis dit : 'C'est comme ça, c'est qu'un jeu'. J'ai félicité mes adversaires. Ils ont bien joué, ils m'ont bien surpris. Bravo à eux", disait-il.

"La question que tout le monde se pose..."

En devenant capitaine de l'équipe jaune et grâce à ses prousses sur les épreuves, Alix s'est davantage attirée les regards des internautes, plus particulièrement de la communauté LGBT. Face à ces commentaires positifs, la jeune femme de 28 ans a tenu à faire le point sur son orientation sexuelle via un tweet posté le 25 septembre dernier. "La communauté LGBT vous me faites rêver avec vos 'sit on my face challenge'. Je suis flattée, mais sorry, je suis hétéro #laquestionquetoutlemonseposeapparemment", a-t-elle écrit.

La communauté LGBT vous me faites rêver avec vos " sit on my face challenge " je suis flattée, mais sorry je suis hétéro#laquestionquetoutlemondeseposeapparement — Alix Kohlanta (@alixkohlanta) September 25, 2020

Par Clara P