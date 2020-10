Koh-Lanta : pourquoi Alix ne votera jamais contre Aubin

Le 18 septembre dernier, dans l'épisode 4 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Mathieu a été éliminé. Une départ causé par Aubin et son collier d'immunité. En effet, en le sortant pendant le conseil, le jeune homme a annulé tous les votes dirigés contre lui. Il a été le seul à avoir déposé le prénom de Mathieu dans l'urne, l'écartant définitivement du jeu de TF1. Dans l'équipe du Sud, Alix était proche de Mathieu et inversement. Le duo était parvenu à fédérer une tribu unie dans les épreuves et sur le camp. C'est cette alliance qu'Adrien a voulu briser, comme il l'a expliqué pendant le conseil.

Dans un entretien à Télé-Loisirs, Alix a accepté de revenir sur l'élimination de Mathieu. Nos confrères ont voulu savoir si la jeune femme de 28 ans en voulait à Aubin. "Non, je ne lui en veux pas personnellement", a-t-elle répondu. Et de poursuivre : "Je suis quelqu'un de très terre à terre et il ne faut pas oublier que 'Koh-Lanta' est avant tout un jeu. Sa carte était sa stratégie, il a trouvé le collier et il a fait son choix. Dans ce jeu, il faut accepter qu'il n'y ait pas de logique et que ce n'est généralement pas le plus fort physiquement qui l'emporte".

Un pacte secret avec Aubin

Dans la suite de l'interview, Alix est revenue sur son rôle de chef dans la tribu jaune. Ainsi, elle a expliqué comment elle a choisi les aventuriers qui composent son équipe jaune. "J'ai choisi au mérite, mais aussi des personnes qui m'inspiraient. J'ai aussi écouté les autres qui me conseillaient au fil des choix. Alexandra m'a bluffée sur des épreuves, je l'ai vu agir et faire marcher sa logique, Dorian m'a aussi épaté et j'aime son esprit", a-t-elle dit.

Le fait qu'elle choisisse Aubin après son vote contre Mathieu en a surpris plus d'un. "Je lui devais ça", a-t-elle dit. Elle a ensuite révélé l'existence d'un pacte secret scellé avec le jeune homme. "On avait un pacte ensemble, il n'a pas voté contre moi, je lui ai promis de lui rendre la pareille", a-t-elle continué.

Par Clara P