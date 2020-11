Koh-Lanta : pourquoi Inès ne participera plus à l'émission

TF1 diffuse actuellement une nouvelle saison de Koh-Lanta. Et à l'instar de la dernière saison, elle a lieu pendant le confinement. La saison précédente, L'île des Héros, avait rassemblé des millions de téléspectateurs. Et pour cause, elle a été riche en rebondissements. Les fans de l'émission ont pu retrouver des candidats emblématiques comme Teheiura ou encore Claude. Alors qu'ils rêvaient de les voir sur les poteaux, les deux candidats n'ont même pas accédé à la finale. En effet, lors de l'ultime épreuve, Claude affrontait Naoil et Inès. Cette dernière est tombée en première, suivi de l'aventurier. Naoil a choisi la jeune infirmière pour la finale ce qui a révolté les internautes.

"je n’ai pas fait des performances de ouf"

Même si elle n'a pas remporté l'aventure, Inès s'est fait remarquer par d'autres productions. Elle a été contactée par plusieurs émissions de télé-réalité et vient de participer à "La villa des coeurs brisés". Alors, envisage-t-elle un retour dans Koh-Lanta ? Même si la jeune femme le souhaite, cela est impossible. Et pour cause, la société de production ALP refuse de mélanger télé-réalité et survie, mais ça Inès en était bien consciente. "Koh-Lanta ça restera l’émission numéro un ! C’était un de mes rêves que j’ai pu réaliser. Mais le problème c’est que je n’avais pas la certitude d’être rappelée sur un All-Star. Moi, je pense que le prochain all-star qui aura lieu ça sera vraiment du high level ! Et je ne pense pas en faire partie de ce high level" confie-t-elle.

Inès ajoute ensuite : "Même si j’ai été finaliste, même si j’ai été jusqu’au bout, je n’ai pas fait des performances de ouf. Ce n’est pas moi qui aie excellé en stratégie ou sur les épreuves, donc je n’avais pas cette certitude d’être reprise et je n’avais pas envie d’attendre sans savoir. J’avais trop d’opportunités qui risquaient de ne pas se représenter plus tard. J’ai donc dû faire un choix".

Par J.F.