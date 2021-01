Koh-Lanta : pourquoi Pascal ne souhaite plus revenir dans l'émission (Exclu vidéo)

En décembre dernier, Pascal Salviani a donné une interview à Télé-Loisirs dans laquelle il s'est confié sur "Koh-Lanta". Pour rappel, l'ex-aventurier a participé deux fois à l'émission où il a terminé finaliste. Qu'est-ce que l'émission a changé dans sa vie ?

"À titre personne, par rapport à mon père, mes enfants, ma femme, ça a tout changé. Avant 'Koh-Lanta', pour moi, il y avait le travail en premier et la famille ensuite. Je me laissais toujours emporter par le stress du travail. Ma vie familiale était un exutoire. C'est fini tout ça. La famille, c'est ma priorité désormais. Je suis moins tendu. Là-bas, j'avais vraiment vécu une aventure tellement difficile que j'ai beaucoup appris sur moi. Le manque des miens a été très dur à vivre. J'étais dans un état lamentable. Je pleurais tout le temps. Je parlais au ciel. J'ai découvert que lorsque des choses négatives nous arrivent, ça nous fait grandir et vous emmènent sur du positif après".

"La magie n'y est plus"

Jeudi 28 janvier, Pascal était l'invité du "Débrief de Non Stop", l'émission que Mickael Dos Santos présente quotidiennement sur Non Stop People. L'animateur a voulu savoir s'il aimerait revenir dans l'émission, malgré le fait qu'il a été blackslité pour avoir participé aux "Anges de la télé-réalité" sur NRJ12.

"Honnêtement, on enlève le côté histoire et conflit que j'ai avec eu, je ne repartirai pas quand même. Ce n'est pas qu'une histoire de montage d'images. J'ai deux parcours, je vais deux fois au bout, je gagne deux fois les poteaux (...) les passionnés savent que ça vaut largement le titre (...) Il y a aussi une histoire de fatigue, d'usure, la magie n'y est plus. Déjà au deuxième, les sensations ont été totalement différentes, ce n'était plus le même bonheur que le premier (...) Retourner, non. Blacklisté s'ils veulent, mais moi aussi j'ai blacklisté", a-t-il dit.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV