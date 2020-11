Koh-Lanta : "privilégiée" sur les épreuves, Angélique sauvée... Lola critiquée de toute part

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Et pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui se sont affrontées au Fidji. Un combat régional que les téléspectateurs ont suivi dans les premiers épisodes de l'émission, jusqu'à l'annonce du retour des deux équipes emblématiques du jeu, à savoir les jaunes et les rouges. Puis le choc des ambassadeurs a sonné le début de la réunification. Deux éliminations ont eu lieu à ce moment-là : celle de Marie-France, éliminée à l'issue du choc des ambassadeurs et celle d'Hadja, considérée par certains comme peu active sur le camp.

Avec le départ choc de Bertrand-Kamal à l'issue d'une épreuve d'immunité, l'ambiance sur le camp en a été impactée. Puis Joaquina est partie, désignée par la majorité de ses coéquipiers lors du conseil. La semaine dernière, l'épisode 10 de "Koh-Lanta, les 4 Terres" a été marqué par une série de victoires de la part de Lola. Avec l'épreuve des sacs, elle est parvenue à se hisser à la première place. Des critiques ont fusé sur les réseaux, des internautes jugeant qu'elle a été favorisée, elle qui n'a porté que trois kilos contrairement à ses concurrents. Elle a ensuite choisi Angélique pour partager son confort avant de lui donner son collier d'immunité, précieux objet qui l'a sauvée de l'élimination lors du conseil.

Un choix qu'elle ne regrette pas

Face à cette vague de reproches, Lola a posté un long message sur sa page Instagram dans lequel elle revient point par point sur ce qu'il s'est passé dans ce dixième épisode de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Dans un premier temps, elle a reconnu avoir été "privilégiée" lors du jeu de confort. "Est-ce que je dois m'en excuser ? Non. C'était le choix propre des aventuriers de ne me donner aucun sac. Est-ce qu'ils m'ont sous-estimé par mon petit gabarit ? Je pense. Est-ce que les apparences sont trompeuses ? Je pense aussi. À chaque étape, je me disais : 'Là c'est sûr, ils vont me donner des sacs'. Non, jamais. Stratégiquement, j'ai eu de la chance. Bien entendu, je ne mérite pas au sens propre ma victoire. Mais alors, qui pourrait mériter pleinement une victoire lors de cette épreuve ? Avoir des sacs, c'est être condamné. Je ne l'ai pas été et je remercie les aventuriers pour ça", a-t-elle continué.

Elle est ensuite revenue sur son choix "légitime" et "honnête" de partager sa récompense avec Angélique. "À choisir pour les vacances, vous partez avec votre pote sûr ou avec une connaissance ?" a-t-elle demandé à sa communauté. Et de poursuivre : "Un choix d'affinités plus que de mérite, un choix de coeur loin des stratégies, c'est certain ! J'étais pleinement consciente des dangers. Angélique aussi. 'Koh-Lanta' est une aventure humaine que je ne voulais pas réduire à seulement de la stratégie. Je ne regretterai jamais ce choix et le reproduirai mille fois si c'était à refaire".

Par Clara P