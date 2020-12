Koh-Lanta : qui connaît le nom du vainqueur avant le direct ?

En août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 24 nouveaux candidats anonymes et de suivre pour la toute première fois dans l'histoire du programme un combat régional. En effet, le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est se sont affrontés aux Fidji avant que les candidats ne soient répartis en deux équipes distinctes, les rouges et les jaunes. Le choc des ambassadeurs a été synonyme de réunification. Les candidats encore en lice à ce moment-là ont chacun démarré leur aventure individuelle. Des éliminations ont eu lieu, jusqu'à celle d'Angélique survenue il y a deux semaines, aux portes de la finale de l'émission.

Le 27 novembre dernier, TF1 a diffusé la première partie de la finale de "Koh-Lanta". À l'issue de la redoutable épreuve d'orientation, Alexandra, Loïc et Brice ont décroché leur place sur les poteaux. Quant à Lola et Dorian, ils ont été définitivement éliminés après avoir cherché pendant plus de cinq heures le dernier poignard de l'épreuve.

Des clefs et un code pour accéder à l'urne

Ce vendredi 4 décembre, le nom du grand gagnant de "Koh-Lanta" sera enfin connu. En attendant le dénouement, nos confrères de Télé-Loisirs ont dévoilé dans une vidéo les personnes qui sont au courant de l'identité du vainqueur avant même le dépouillement en direct. "Il y a tout d'abord Alexia Laroche-Joubert, la productrice de la société 'Adventure Line Productions', Julien Magne, son directeur des programmes, Denis Brogniart, un huissier de justice ainsi que le caméraman qui filme l'urne lors de l'ultime conseil", a révélé Sébastien Barké dans "La Télé en questions".

Lors du tournage de l'émission, les membres du jury final mettent leurs votes dans l'urne. Celle-ci est ensuite envoyée en France. Jusqu'au dépouillement, elle est conservée dans un coffre-fort dans les locaux de la production. "Afin de garantir une confidentialité maximale, seules deux personnes de l'équipe de production ont les clefs et le code pour y accéder. L'urne est ensuite emmenée sur le plateau", a poursuivi l'animateur.

Par Clara P