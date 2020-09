Koh-Lanta : retour express de Diane dans l'aventure, le choix surprenant d'Aubin

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 24 candidats répartis en quatre équipes. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, la compétition s'est faite par régions, avec le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud. À ce stade de la compétition, plusieurs aventuriers ont quitté l'aventure. Carole a été éliminée par son équipe, le Sud. Quant à Marie-France, après avoir été écartée par son équipe du Nord, la candidate a pu revenir dans la compétition à la suite de la sortie médicale de François, ex-membre de l'équipe de l'Ouest.

La semaine dernière, Estelle a totalement chamboulé le conseil. En sortant le collier d'immunité qu'elle avait trouvé sur le camp, la doyenne a annulé les votes dirigés contre elle. Et c'est le prénom de Diane qu'elle a mis dans l'urne. La candidate a été éliminée, à la surprise générale.

Aubin sauve sa peau

Dans le quatrième épisode de cette nouvelle édition de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Estelle a expliqué son vote contre Diane. La doyenne a choisi de sauver Marie-France, mais aussi d'éclater le groupe des jeunes composé de Jody, Dorian et Brice. Juste avant l'épreuve de confort, Denis Brogniart a annoncé aux candidats que Samuel ne reviendra pas. Avec cette sortie médicale, Diane a pu revenir dans la compétition, dans l'équipe du Nord. À l'issue du jeu de confort, l'équipe du Sud s'est rendue pour la première fois sur l'îlot de l'exil. Quant à l'équipe de l'Est, elle a remporté le privilège de passer une nuit chez l'habitant. Un bonus lui a aussi été attribué, à savoir du bambou sec et des copeaux de noix de coco séchées pour faire du feu.

L'épreuve d'immunité a mis les nerfs des candidats à rude épreuve. En effet, les trois dernières équipes ont dû éliminer un membre. Et pour l'équipe du Nord, le conseil s'est joué tout de suite après l'épreuve. Et c'est Diane qui a récolté le maximum de votes. Son retour dans l'aventure a donc été de courte durée. Pour l'équipe de l'Ouest, le choix n'a pas été difficile. En effet, c'est Estelle qui a été éliminée, victime de la vengeance des jeunes à l'égard de Diane. Enfin, pour l'équipe du Sud, c'est Aubin qui a récolté le plus de votes. Mais dans le précédent épisode, ce dernier avait un trouvé un collier d'immunité qu'il a utilisé. En votant contre Mathieu, il l'a définitivement écarté du jeu. Une élimination qui n'a pas manqué de surprendre ses coéquipiers.

Par Clara P