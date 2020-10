Koh-Lanta : Sébastien éliminé, regrette-t-il sa stratégie contre Fabrice ? (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Sébastien : Je suis tombé de l'armoire, j'ai pris un gros uppercut. Quand Denis Brogniart me dit de prendre mon sac et de le rejoindre, je suis dans un rêve. Je suis assommé.

Non Stop People : Vous ne vous sentiez pas en danger avant le conseil ?

Sébastien : Non, du tout. J'allais au conseil de façon très confiante. Ma survie n'était pas en jeu. Je pense que j'étais un élément suiveur, actif. J'ai essayé d'être efficace, d'être le plus productif sur le camp. Je voulais arriver à mes fins grâce à la faim de mes coéquipiers. Ça n'a pas été le cas.

Non Stop People : Trouvez-vous votre sortie injuste ?

Sébastien : Non. C'est un jeu. On a eu la chance de passer les castings, de faire partie des 24 candidats sur près de 30 000 candidatures. Après, ca fait toujours de la peine, on a toujours envie d'aller le plus loin possible. Ce que je retiens, c'est que j'ai été moi, j'étais le vrai Sébastien. Le Sébastien sentimental avec la grande gueule, mais au coeur qui est deux fois plus gros que sa gueule ! J'espère avoir défendu des valeurs simples, mais fondamentales qui sont les miennes, comme la survie, l'entraide, la bonne humeur et l'écoute. Le plus important, c'est d'être sorti la tête haute.

Non Stop People : Il n'y a pas d'amertume vis-à-vis des candidats ?

Sébastien : Non, aucune. Ce que j'avais à régler après le jeu, je l'ai réglé. J'ai dit ce que j'avais à dire aux autres aventuriers. Nos destins sont liés, on fait partie d'une même et grande famille. Après, on a plus d'affinités avec certaines personnes. Mais j'ai fait table rase, et ce ne sont que de bons moments.

"Les aventuriers ont été plus ou moins honnêtes"

Non Stop People : Sur cette proposition que vous avez faites d'éliminer Fabrice, la regrettez-vous aujourd'hui ?

Sébastien : Non, je ne regrette pas. C'était ma stratégie. Après, j'ai préféré faire passer mes valeurs humaines plutôt que la stratégie. Fabrice, c'est quelqu'un qui défend les mêmes valeurs que les miennes. Il est attachant, on a une super complicité, c'est quelqu'un de génial. Ça a été la meilleure stratégie que de ne pas voter contre lui. C'est quelqu'un d'entier, qui se défonce pour les autres. Le fait de porter toutes ces valeurs qui me correspondent ont fait que j'ai préféré voter contre Marie-France. Elle n'était pas très performante lors de la dernière épreuve de confort et elle avait déjà eu sa chance de revenir dans l'aventure.

Non Stop People : Pensez-vous que cette stratégie a joué en votre défaveur lors du conseil ?

Sébastien : Oui, sûrement. Dans ce genre d'aventure, on est aussi obligé de mouiller le maillot à un moment donné. Cette stratégie m'a sûrement porté préjudice. Mais je pense que j'étais obligé de jeter un pavé dans la mare pour savoir ce qui se tramait. Après, les autres aventuriers ont été plus ou moins honnêtes. J'aurais préféré savoir dès le début qu'ils allaient voter contre moi, pour ne pas passer pour un imbécile. Jusqu'à la fin, j'ai été franc. J'étais un peu un papa pour cette tribu en essayant de subvenir à leurs besoins.

Non Stop People : Dans cet épisode, Brice s'est montré méfiant vis-à-vis de vous, pourquoi selon-vous ?

Sébastien : Il fait son jeu. Sur la dernière épreuve, il a été très, très moyen. Peut-être qu'il a eu chaud aux fesses et qu'il a essayé de reporter la faute sur moi.

Non Stop People : En même temps, est-ce qu'il avait une raison valable de se méfier de vous ?

Sébastien : Non, je ne pense pas. Je m'entendais bien avec lui, mais je voyais bien qu'il y avait une alliance qui se tramait. Il était très proche d'Hadja. C'est un duo qui est visible. Je me méfiais, c'est pour ça que je ne voulais pas me heurter à lui.

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu faire "Koh-Lanta" ?

Sébastien : C'est le rêve d'une vie. Ça faisait 12 ans que je postulais à l'émission. C'était ma neuvième candidature. Elle a été entrecoupée par la naissance de mes petites filles et par la construction de ma maison. La première fois que j'ai postulé, j'avais des cheveux ! Aujourd'hui, j'ai fait 'Koh-Lanta' avec deux petites filles et une calvitie importante (rires). Je suis fier de l'avoir fait, d'avoir réalisé un rêve. C'est l'émission phare de TF1 que l'on regarde tous les vendredis soir avec mes deux filles sur le canapé. Je n'avais jamais quitté ma région, l'Ardèche. J'ai pris la première fois le TGV pour passer les castings à Paris et je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. Ça m'a fait découvrir énormément de choses. J'ai gagné sur tout le long. J'ai vécu une aventure extraordinaire, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai découvert des paysages extraordinaires, j'ai voyagé. J'espère avoir représenté au mieux l'Ardèche et le Sud.

