Koh-Lanta : TF1 lance un "Run Challenge" partout en France, de quoi s'agit-il ?

"Les amis, avant la deuxième soirée 'The Voice', je vous annonce une surprise #kohlanta demain en fin de matinée. Il va y avoir du héros et du totem dans l'air...". C'est le tweet que Denis Brogniart a posté samedi 25 janvier 2020 sur son compte Twitter. Le lendemain, ses abonnés l'ont retrouvé en train de courir avec les cinq anciens candidats qui ont participé à la nouvelle saison de "Koh-Lanta", dont le retour sur TF1 ne devrait plus tarder.

Denis Brogniart et ses comparses ont réalisé le #kohlantarunchallenge. Ensemble, ils ont couru dans Paris en réalisant un tracé formant un TOTEM, emblématique logo du jeu d'aventure. "Les amis, regardez les héros du prochain #kohlanta ce matin en train de faire le #kohlantarunchallenge ! Claude, Jessica, Moussa, Sara et Teheiura", a posté l'animateur. Il a ensuite invité sa communauté à faire de même. "Un parcours à tracer en forme de totem ! Et après on court", a-t-il précisé.

"Réalisez vos meilleurs totems"

Depuis le lancement par TF1 de cette opération sur les réseaux sociaux, des anciens candidats de "Koh-Lanta" ont relevé le défi, notamment Jérôme ou encore Amel. À la clé pour les participants ? Une dizaine d'entre eux sera tirée au sort afin de remporter une rencontre avec Denis Brogniart et les aventuriers emblématiques de "Koh-Lanta", et des invitations pour assister à l'enregistrement de la finale de "Koh-Lanta" en direct. Afin de faciliter l’entraînement de chacun, le site TF1 et vous propose différents parcours de 5 à 10 kilomètres dans plus d’une trentaine de villes en France. À vous de jouer !

Les amis, #KohLanta l’ile des héros revient très très bientôt. Pour patienter je vous propose le #KohLantaRunChallenge . Tracez votre parcours en forme de totem et partez courir près de chez vous. Je l’ai fait ce matin avec les 5 héros Teheiura, Jessica, Moussa, Sarah et Claude pic.twitter.com/X44grjSsrF — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) January 26, 2020

Les amis, regardez les héros du prochain #KohLanta ce matin en train de faire le #kohlantarunchallenge ! Claude, Jessica, Moussa, Sara et Teheiura. A vous de jouer maintenant où que vous soyez en France ou dans le monde. Un parcours à tracer en forme de totem! Et après on court pic.twitter.com/dTAXcxr8fa — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) January 26, 2020

Pour @DenisBrogniart et les 5 héros, challenge relevé ! pic.twitter.com/M3TqdXMXXx — TF1 (@TF1) January 26, 2020

Par Clara P