Koh-Lanta : Thomas se confie sur sa relation avec Myriam en direct dans TPMP

Après plusieurs semaines de compétition acharnée, Thomas a été éliminé de "Koh-Lanta, les armes secrètes" ce vendredi 14 mai 2021. Deux jours après la diffusion des images de son éviction, le candidat était présent sur le plateau de "Touche pas à mon poste" ce lundi 17 mai 2021. Le jeune homme est revenu sur son aventure et a répondu à la question posée par Cyril Hanouna : "L’aventure est-elle dangereuse ?".

"Non l’aventure n’est pas dangereuse. Il y a un médecin et quand on a besoin, il y a tout ce qu’il faut. Avant de partir on fait les examens qu’il faut et on est très bien suivis. Y’a des psychologues, y’a tout… donc non l’aventure n’est pas dangereuse" a déclaré l’aventurier.

"C'est juste une pote"

Après être longuement revenu sur le parcours de Thomas, Cyril Hanouna n’a pas hésité à lui poser une autre question que tout le monde se pose. "Thomas, il y a une rumeur persistante… depuis la fin du tournage, qu’est-ce qu’il se passe avec Myriam, la prof d’Anglais ? Selon Closer, tu aurais même quitté ta petite amie pour elle…"

Et le principal intéressé de répondre : "Il ne se passe rien ! Je ne suis pas en couple avec Myriam, c’est juste une pote à moi, comme je suis pote avec Mathieu et comme je suis pote avec Chanice, pourtant je ne sors pas avec Mathieu et je ne sors pas avec Chanice !". "Je vais quand même enquêter" a alors rétorqué Cyril Hanouna visiblement peu convaincu par les justifications de son invité. Interrogé par Purepeople, Mathieu avait accepté de s’exprimer ce sujet brûlant : "Tout ce que j’ai vu, c’est deux personnes proches, comme on l’était tous. Sur 'Koh-Lanta', pour qu’il y ait des histoires d’amour, il faut vraiment être motivé !" avait-il lancé avant d’ajouter : "Après, il n’y a rien d’officiel, donc je n’y crois pas. Ça les regarde s’il y a quelque chose, mais tout ce que je sais, c’est qu’ils ont été proches amicalement".

Par E.S.