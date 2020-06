Koh-Lanta : Un ancien candidat accusé de racisme par une autre aventurière

Connu pour son côté stratège et son fort caractère, Pascal ne s’est pas fait que des amis lors de ses passages dans Koh-Lanta lors de la saison en Thaïlande en 2016, puis dans l’édition All Stars de 2018. Ainsi, Karima a décidé de régler ses comptes avec lui. Lors d’un live Instagram avec la championne de taekwondo Gwladys Epangue, l’ancienne candidate de Koh-Lanta a fait de lourdes accusations contre Pascal : "Si tu savais qui il était ce gars. C'est un manipulateur, un mec mauvais et c'est un gros raciste". Face à cette accusation, Pascal a tenu à se défendre sur Instagram : "Décidément cette aventure rend fou les gens. Avec ce qu’il se passe actuellement dans le monde, comment une personne comme Karima peut tenir des propos de la sorte et plus grave mentir me traitant de raciste. Les insultes et propos diffamatoires sont punis par la loi".

"Il y a prescription"

Pascal poursuit : "Comment une mère de famille peut parler de la sorte en oubliant que moi-même j’ai des enfants et une famille. Je pourrais parler des heures mais que dire de cette vidéo honteuse". Malgré tout, Pascal a tenu à demander aux internautes de ne pas continuer à propager la haine après sa réponse : "Je vous ai mis la vidéo mais attention, très important, je ne veux pas tomber dans son système à elle. Le but n'est pas de lui envoyer des messages, de l'insulter. Bien au contraire. Il n'y a qu'un seul but, c'est que ça s'arrête et que les gens pèsent leurs mots avant de dire tout et n'importe quoi. Que ça n'arrive plus et qu'on ne joue pas sur cette carte-là de racisme, de sous-entendus et de mentir, pour décrédibiliser quelqu'un et le faire passer pour ce qu'il n'est pas", a-t-il confié en story Instagram.

Pascal souhaite désormais passer à autre chose : "On va passer à autre chose. Et si on peut m'oublier par rapport à Koh-Lanta, c'est très bien. Je ne regrette pas cette aventure, elle était magnifique. Mais les règlements de comptes, il fallait les faire sur l'île, pas cinq ans après, ça fait un peu tard. Il y a prescription".

Par Alexia Felix