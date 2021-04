Koh-Lanta : un candidat emblématique absent du casting, partage sa déception

Pendant que la nouvelle saison du jeu d'aventure "Koh-Lanta, les armes secrètes" poursuit sa diffusion sur TF1, une édition spéciale "All Stars" avec d'anciens candidats emblématiques du programme est en préparation. À l'occasion des 20 ans de "Koh-Lanta", Denis Brogniart reprend du service et semble être déjà parti en tournage. Mercredi 7 avril, l'animateur a partagé sur Instagram un cliché de lui face à la mer en précisant son "décalage horaire". De quoi intriguer, notamment Bixente Lizarazu qui a demandé "Déjà là-bas ?". Dans l'émission "Buzz TV" début mars, Denis Brogniart avait assuré qu'ils allaient partir "dans quelques semaines". Au sujet du casting "quasiment bouclé", il n'avait révélé aucun nom.

Un aventurier emblématique déçu

"Ce que je peux simplement vous dire, c’est que c’est du lourd. On sera au top du casting", avait-il laissé entendre. Mais c'est pourtant une déception que viennent d'avoir les téléspectateurs du jeu en découvrant l'annonce de Mohamed, candidat de la saison 5 et du "Choc des héros". Sur Instagram, mercredi 7 avril, il a révélé qu'il ne participerait pas à cette saison "All Stars" : "De la peine et énormément de déceptions. 8 mois de préparation et de sacrifices avec son coach (...) pour être au top et affronter enfin les meilleurs. Mais il en est rien, la légende est tombée dans les oubliettes et pourtant les fans et ceux qui le connaissent dans 'Koh-Lanta' savent qui est Mohamed. Vous l’avez oublié mais les téléspectateurs l’ont dans le cœur et ne l’oublieront jamais. Bon tournage et bonne aventure aux candidats qui décollent après-demain. Quel gâchis". Déçu de ne pas rejoindre l'aventure, Mohamed s’entraînait depuis des mois avec détermination, comme il le montrait sur le réseau social régulièrement.

Par Marie Merlet