Koh-Lanta : un choc des ambassadeurs fatal pour Marie-France, Hadja éliminée

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Avec la fin des équipes régionales, les aventuriers ont été dispersés dans deux tribus différentes : les rouges menés par Bertrand-Kamal et les jaunes, dont la capitaine est Alix. La semaine dernière, l'équipe rouge s'est retrouvée au conseil. Les candidats ont dû choisir entre Marie-France et Sébastien. En proposant d'éliminer son allié Fabrice, ce dernier a choqué certains de ses coéquipiers. Soupçonné d'être peut-être calculateur, il a été définitivement éliminé de l'aventure. Un départ auquel il ne s'attendait pas du tout.

"J'allais au conseil de façon très confiante. Ma survie n'était pas en jeu. Je pense que j'étais un élément suiveur, actif. J'ai essayé d'être efficace, d'être le plus productif sur le camp. Je voulais arriver à mes fins grâce à la faim de mes coéquipiers. Ça n'a pas été le cas", confiait-il en exclusivité à Non Stop People.

Deux ex-verts contre Hadja

Dans le huitième épisode de cette nouvelle édition de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les jaunes ont remporté le jeu de confort. Il faut dire qu'Alix s'est montrée tendue et directive lorsqu'elle a dû avec son équipe ficeler au mieux et le plus solidement possible la malle adverse pour qu'elle soit la plus difficile à ouvrir. Alexandra a fait les frais de son agacement, sans pour autant le prendre mal. Grâce à leur victoire, les jaunes ont remporté une bâche étanche et des pâtisseries. De quoi reprendre des forces avant la réunification.

Le choc des ambassadeurs a opposé Hadja (ex-rouge) à Loïc (ex-jaune). Si la première a tenté de convaincre son ex-allié de l'Est à voter contre quelqu'un de son équipe, ce dernier a refusé. Alors qu'il était prêt à jouer sa place dans le jeu en allant à la boule noire, Hadja a accepté de donner le prénom d'une personne de son équipe. Et c'est Marie-France qui a été éliminée. Elle est la première membre du jury final. À l'issue de l'épreuve d'immunité, Alix a remporté le totem. Elle a donné son collier d'immunité à Dorian. Sur le camp réunifié, Hadja s'est attirée les critiques de certains de ses coéquipiers en cuisinant tout le riz des jaunes. Lors du conseil, elle s'est retrouvée en danger face à Angélique. Mais contre toute attente, Laurent et Alexandra - ses deux ex-alliés de l'équipe de l'Est - ont voté contre elle. Définitivement éliminée de l'aventure, Hadja a donné son vote noir à Joaquina. Lors du prochain conseil, cette dernière pourra voter deux fois. À noter que la handballeuse de 28 ans rejoint Marie-France au jury final.

Par Clara P