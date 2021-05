Koh-Lanta : une ancienne candidate annonce ses fiançailles et dévoile sa jolie bague

Carnet blanc !

Cassandre, une ancienne candidate de Koh-Lanta va bientôt se marier avec son chéri de longue date ! Ce dimanche 16 mai 2021, la jeune femme a en effet annoncé ses fiançailles avec Julien en dévoilant sa bague. "Parlez à la personne assise en face de vous la prochaine fois que vous prenez le bus. Vous aurez peut-être l’opportunité de finir fiancé" a-t-elle écrit en anglais, en légende d’une photo de leurs deux mains entrelacées où il est justement possible d’apercevoir la fameuse bague.

"Je suis très chanceuse en amour. J’ai même trouvé l’homme de ma vie. Il s’appelle Julien, il vit en Australie. Et je vais y retourner bientôt pour y continuer mes études. En plus du mannequinat, je veux faire une école de cinéma. La comédie me tente depuis que je suis toute petite, je me lance !" expliquait Cassandre en 2016 à Télé Star. Cinq ans plus tard, les deux tourtereaux qui vivent toujours en Australie, s’apprêtent à sauter le pas !

Cassandre félicitée par les anciens de Koh-Lanta

C’est en 2016 que nous avions découvert Cassandre dans la 15e saison de Koh-Lanta diffusée en 2016 et tournée en Thaïlande. Après avoir participé à cette saison qui a été remportée par Wendy, Cassandre avait retenté sa chance en 2018 en participant à la cinquième édition "All Stars" de l’émission. Cette saison baptisée "Le Combat des Héros" avait cette fois été remportée par Clémence Castel.

Après avoir fièrement annoncé ses fiançailles, Cassandre a d’ailleurs reçu des messages de félicitations de la part d’anciens candidats tels que Dylan Thiry et Cécilia Siharaj. Suivie par près de 30 000 personnes sur le réseau social, la future mariée a également reçu des centaines de messages de vœux d’abonnés.



Par E.S.