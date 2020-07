Koh-Lanta : une ex-candidate révèle comment le jeu a freiné sa carrière de prof

Si la plupart des candidats de Koh-Lanta gardent un très bon souvenir de cette expérience qui peut parfois ouvrir des portes, Mathilde, candidate en 2017 dans l’édition du Cambodge, a eu moins de chance. Trois ans après son passage dans le jeu de TF1, la jeune femme est devenue professeure d’anglais. Malheureusement pour elle, son passage dans Koh-Lanta a eu une conséquence sur sa vie professionnelle. Ce dimanche 5 juillet, Mathilde a fait des confidences sur Instagram en répondant aux questions des internautes : "J'hésitais à en parler, mais je décide désormais de le faire librement. Figurez-vous que ma mutation dans l'Académie de Nice a été refusée, car : j'ai participé à Koh-Lanta".

"J’ai halluciné"

La compagne de Romain, ex-aventurier de Koh-Lanta Thaïlande en 2016, explique : "J'ai halluciné d'être confrontée à des personnes si fermées d'esprit. Sous prétexte que mon parcours est atypique et que je prends 'un peu trop de place', on ne me laisse pas ma chance. Comme si cela remettait en cause mes compétences en tant qu'enseignante. Ce qui est totalement contradictoire, c'est qu'à l'heure actuelle mon passé n'est QUE du plus ! J'ai un plus grand sens de la rigueur, de l'effort, je suis incluse dans des classes à projets, j'ai des idées différentes, de l'énergie à revendre et un lien spécial avec les élèves. Au final, la vie est bien faite parce que malgré les refus auxquels j'ai été confrontée, j'ai eu la chance de décrocher un poste extraordinaire toujours dans l'enseignement à NICE". Toutefois, Mathilde n’a pas voulu en dire plus sur cette "opportunité folle".

Par Alexia Felix