Koh-Lanta : une finale à nouveau en deux parties... à cause du confinement ?

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 24 nouveaux candidats, mais aussi de découvrir quelques nouveautés, dont la principale a été de faire concourir non pas deux, mais quatres équipes aux Fidji. À ce stade de la compétition, la réunification a eu lieu et des éliminations ont rythmé la vie sur le camp. En effet, Marie-France, Hadja, Bertrand-Kamal, Joaquina et Jody ont quitté un à un le jeu. Pour l'instant, ils sont encore dix candidats à concourir pour espérer disputer l'épreuve d'orientation qui les mènera à l'emblématique épreuve des poteaux, puis à la finale.

Lors de l'édition des héros - diffusée de février à juin dernier - la production avait rallongé la diffusion des épisodes à cause du confinement qui avait été annoncé en mars de la même année par Emmanuel Macron. Cette décision avait été prise pour pouvoir organiser une finale en direct post-confinement. Au lieu d'un épisode final contenant la course d'orientation, les poteaux puis le direct, TF1 avait diffusé un premier volet avec seulement la course d'orientation puis la semaine d'après, les poteaux et le direct. Ainsi, tous les candidats et Denis Brogniart avaient pu se retrouver sur le plateau du direct dans le respect des règles sanitaires, le 5 juin dernier. Pour rappel, Naoil avait remporté cette édition face à Inès.

"15 épisodes au lieu de 14"

D'après nos confrères de Puremédias, le même scénario est prévu pour l'actuelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". La course d'orientation sera diffusée le vendredi 27 novembre. La semaine suivante - le vendredi 4 décembre donc - les téléspectateurs retrouveront les trois finalistes sur la mythique épreuve des poteaux. Une soirée qui sera également marquée par le direct avec l'ensemble des candidats et Denis Brogniart en plateau. C'est à ce moment-là que le nom du grand gagnant sera connu.

Mais contrairement à la précédente édition, la finale "n'a pas été découpée en deux parties", a précisé ALP (Adventure Line Productions) à Puremédias. "Cette année, il y a un épisode supplémentaire. Cela fait que nous gardons la mécanique qui avait été mise en place lors de la période de confinement, à savoir un épisode qui présente l'orientation et le vendredi suivant, un épisode des poteaux avec un plus long direct. Nous sommes sur 15 épisodes au lieu de 14". La société de production a assuré que ce découpage "n'a rien à voir avec la mise en confinement". Et de rajouter : "Cela avait été défini en amont".

Par Clara P