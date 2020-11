Koh-Lanta : une nouvelle alliance sans Brice créée, Fabrice et Ava éliminés

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Depuis le début de l'aventure, des éliminations ont eu lieu et des alliances ont été scellées. Alors que la finale se rapproche - elle aura lieu en deux parties - les destins liés la semaine dernière ont totalement chamboulé le reste de l'aventure.

Et c'est le duo Alix/Laurent qui a été ciblé par certains candidats, à commencer par Angélique et Ava qui ont reproché à Alix de se mettre trop en avant. Quant à Laurent, le fait qu'il qualifie certains de ses coéquipiers de "paresseux" a agacé. Craignant l'existence d'un collier d'immunité, Alix et Laurent ont dispersé leurs votes. Mais cette stratégie n'a pas suffi. En effet, Laurent a été éliminé, entraînant Alix dans sa chute.

Un collier d'immunité partagé...

Ce vendredi 13 novembre, dans l'épisode 12 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", des tensions ont éclaté à la résidence du jury final. En effet, Hadja n'a pas caché sa joie de voir Alix et Laurent éliminés, tout comme Joaquina. Pour cette dernière, Laurent a trahi les ex-verts, lui qui avait pourtant dit qu'ils se retrouveraient à la réunification, ce que le principal intéressé conteste. Sur le camp réunifié, Loïc en veut à Alexandra d'avoir voté deux fois contre Laurent et de ne pas lui avoir dit. Après le jeu de confort, Lola a révélé à Angélique, Alexandra, Loïc et Dorian qu'elle détenait un collier d'immunité et qu'elle était prête à le donner à un candidat en danger. "Ça leur prouve qu’ils peuvent avoir entièrement confiance en moi et en notre union", a-t-elle dit. Une nouvelle alliance est née.

En perdant l'épreuve d'immunité, Fabrice a été brutalement éliminé, comme l'a été Bertrand-Kamal avant lui. De retour sur le camp, Brice a tenté de faire éclater l'alliance mise en place par Lola en discutant avec Dorian, son allié. Pour rappel, ce dernier a obtenu le vote noir de Laurent lors du précédent conseil. Si Ava a tenté de se jouer de Lola en faisant croire qu'elle avait un collier d'immunité avec la complicité de Brice - elle en a fabriqué un faux - la candidate a été désignée à la majorité par les votes. Dorian n'a finalement pas suivi le vote de Brice contre Lola. En effet, il a voté deux fois contre Ava. Eliminée, elle a donné son vote noir à Brice.

